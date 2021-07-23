نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة للمقبلين على الزواج للمرة الأولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الزواج من بنك التنمية، هو تمويل يقدمه بنك التنمية الاجتماعية لهدف معين، يقدمه ضمن منتجات التمويل الاجتماعي التي يقدمها بنك التنمية للأفراد، والهدف مه هو العمل على إعانة وتشجيع الشباب على الزواج الذين يقل دخلهم الشهري عن مبلغ 12,500ريال، كما أوضح البنك شروط الحصول على تمويل الزواج، وفيما يلي سوف نتناول معكم الشروط العامة للحصول على تمويل الزواج.

الشروط العامة للحصول على تمويل الزواج

أن لا يتجاوز عمر الشخص المقترض عن سن 70 سنة والكفيل 55 سنة.

ألا يزيد الدخل الشهري للشخص المقترض عن 12,500 ريال.

أن يكون الزواج للمرة الأولى، ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة، أو من طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها.

يشترط أيضا أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي حالة إذا ما كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس

فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك.

تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين وفق لتقويم السنة هجرية.

تاريخ احتساب مدة عقد النكاح هو التاريخ الهجري، يتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب.

كما أوضح بنك التنمية الاجتماعية بعض الأحكام التي تخص المستفيدين من الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم سن 60 سنة، وفق لما يلي:

الفئة العمرية أكبر من 60 سنة واقل من 65 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 30 ألف ريال.

أما في حال كان عمر المستفيد في الفئة العمرية أكبر من 65 سنة واقل من 70 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال.

كيفية التقديم على طلب تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

في حال انطبقت كافة الشروط والمعايير المطلوبة على العميل الذي يرغب في الحصول على قرض تمويل الزواج، يقوم العميل بتقديم طلب من خلال خدمة التقديم الإلكتروني لبرامج التمويل الاجتماعي، والاطلاع على كافة الشروط والالتزامات الخاصة بنظام التمويل الاجتماعي، وفي هذه الحالة سيكون له القدرة على التقديم على أحد برامجه التمويلية التالية، ومنها: تمويل الزواج، وتمويل الأسرة، وتمويل الترميم. بعد تقديم الطلب يتطلب من الكفيل الدخول عبر بوابة التقديم لبنك التنمية الاجتماعية والموافقة على طلب الكفالة، بعد ذلك سيتم التدقيق في الطلب من قبل الخدمة و يتم تحديد حالته مباشرة بعد التسجيل.