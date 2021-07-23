نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة تمويل السيارات للراجحي ورابط الحصول علي تمويل السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة تمويل السيارات للراجحي في المملكة العربية السعودية، أعلن مصرف الراجحي عن تمويلات الميسرة، يمنح بنك الراجحي اختيارات عديدة لتمويل السيارات في المملكة، حيث أن هناك العديد من المواطنين الذين يرغبوا في الاستفادة من الراجحي، لذلك يستفيد العملاء الذين لديهم حساب في بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية، حيث يوفر مصرف الراجحي خدمات للمواطنين تتميز بالسهولة والسرعة، كما أن الراجحي وضح خطوات فتح حساب بالمصرف بالمملكة، وذكر البنك خطوات استخدام حاسبة التمويل لإجار السيارات للمواطنين بالمملكة.

عروض الراجحي تمويل السيارات

يتيح الراجحي للمواطنين أختبارات عديدة تسهل عليه امتلاك السيارة بكل سهولة، حيث أن تمويلات البنك تكون متاحة لجميع المواطنين في المملكة سواء عن طريق تحويل الراتب أو من غير تحويل الراتب، كما أن التمويلات مقدمة لكافة أنواع السيارات سواء الجديدة أو شبه الجديدة أو المستعملة، كما أن البنك يقدم عروض وخصومات علي أي نوع من أنواع السيارات لعملاء البنك من خلال بطاقات الائتمان، خيارات تمويل السيارات من الراجحي تكون كالأتي:

يوفر البنك منتج الإجارة التمويلي للسيارات.

يتيح البنك تمويل إحلال ومرابحة.

حاسبة تمويل السيارات للراجحي

يقوم المواطن بتحديد نوع حساب مع البنك سواء من خلال تحويل الراتب أم بدون تحويل الراتب.

يدخل بيانات الراتب الشهري الخاص به، ويذكر الأقساط الشهرية وقيمة ثمن السيارة.

ثم يحدد مبلغ الدفعة المقدمة وفترة التمويل وتحديد قيمة الدفعة الأخيرة.

يضغط علي أيقونة حساب.

طريقة تقديم للحصول علي التمويل

فإن بنك الراجحي وضح خطوات تقديم طلب الحصول علي أي تمويل من البنك للسيارات، حيث أن خطوات الدخول للتقدم علي التمويل تكون كالتالي: