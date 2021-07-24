نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط 50,000 ريال بأقل راتب بدون كفيل وبلا تحويل الراتب عبر تمويل إمكان في المقال التالي
عمر شويل - جدة بالتقسيط الشهري الميسر يحصل العملاء السعوديين على 50 ألف ريال سعودي من تمويل إمكان في المملكة الذي يوفر أفضل تمويلات ومنها التمويل الميسر والتمويل الإضافي وتمويل المشروعات والتمويل التأجيري لخدمة المجتمع السعودي بالمملكة العربية السعودية ويمتاز التمويل الميسر بأطول فترة تمويل حتى سنة كاملة وأقل فترة تمويل حتى ثلاثة أشهر ولكن لكي يتم الموافقة على طلب التمويل من إمكان مصرف الراجحي لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على التمويل المناسب للعملاء ويمكن التقديم عليه من خلال رابط التقديم الإلكتروني على تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد مرنة لجميع العملاء في البنوك داخل أراضي السعودية عبر تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي.
أهم الضوابط والشروط المطلوبة عند طلب تمويل إمكان مصرف الراجحي
هناك الكثير من الشروط والأحكام اللازمة عند طلب تمويل إمكان المقدم من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية ومنها يسمح بالتقديم من يبلغ عمره 20 عام فأكثر من ذلك بعد موافقة شركة إمكان للتمويل ويحق قبل التقديم الإلكتروني على إمكان توفير حساب بنكي لدى مصرف الراجحي بالمملكة لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بالتفصيل:
- لابد من الإلتزام بفتح حساب بنكي جديد لدى مصرف الراجحي السعودي قبل التقديم الإلكتروني على التمويل.
- يسمح بالتقديم على قرض إمكان من عمر 20 عام على الأقل ويفضل أكثر من ذلك العمر المطلوب.
- يجب عدم وجود تعثر لدى تقرير سمة السعودي في المملكة.
- يحتاج التمويل أقل راتب شهري يساوي 2 ألف ريال سعودي للحصول على مبلغ تمويل يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير.
أهم المزايا التمويلية التي يقدمها تمويل إمكان في المملكة
- يمتاز إمكان للتمويل المقدم من مصرف الراجحي بالمملكة بتوفير التمويل الميسر للسعوديين في المملكة متوافق مع الشريعة الإسلامية.
- التمويل النقدي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر إمكان للتمويل.
- تمويل إمكان بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي.
- بالتقسيط الشهري الميسر يتم سداد جميع أقساط تمويل إمكان في المملكة العربية السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتقسيط 50,000 ريال بأقل راتب بدون كفيل وبلا تحويل الراتب عبر تمويل إمكان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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