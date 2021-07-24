لا زلتُ أتذكر كلمات دكتوري في الأدب العربي محمد الحسن عندما كتب في ورقة بجمال خطه عبارة ” روعة الأدب في عذوبة ألفاظه “, ولازلتُ أتذكر الدكتور مختار الغوث في مادة الخط العربي بمقولته عندما كُنا نخُطُ المخطوطات بالريشة والقلم الخشبي ..وعندما رأى جودة الخطوط قال : ” لو قيمت نفسي يا عماد لما أخذت الستين ” , كانت رسالة واضحة المعالم ودرساً كبيراً لحب هذ الخط العربي واللغة العربية ورسالة منه بأننا مازلنا ننهلُ من مناهل العِلم في اللغة العربية بما فيها من أصواتها ولهجاتها وشنشنتها وكشكشتها وعنعنتها وفحفحتها .

والرسالة الجميلة كانت من الدكتور الفذّ رئيس قسم اللغة العربية أحمد القرشي , وفي مادة إعراب القران الكريم في قاعة الإختبار فاجأني بالتوقيع عليها وكتابة ” مبروك التخرج يا بطل .. نفخر بكم ,,,”

رسالة لا زالت تخلدُ في الذاكرة .. ومواقف لن تنسى لمن كان لهم الفضل بعد الله في تميزنا .. فقد علمونا … ووجهونا ..وحفزونا “.

أورقة من جامعتي كلية المعلمين خالدة .. وبعد مرور ثمانية عشر عاماً وعلى ذكرى أول مقال رسمي نُشر لي وهز أركان كليتنا المعمورة في أبيار علي بعنوان ” ما مستقبل كليات المعلمين ” وكان وقتها قد صدر قرار بفك ارتباطها بوزارة المعارف وتحويلها إلى الجامعات في المناطق , ولِمَا كان لها من سمعة طيبة وفرصة مواتيّة في التوظيف برقم وظيفي منذُ دخول الطالب إليها .

هذا المقال الذي تصدر ” مانشيت العدد ” في رسالة الكليات , وغيّر من نمطية حياتي ونظرتي بأن الطموح ليس له حدود .. لا أعرف كيف أصف الموقف ؟ ! فالموعد إختبار في علم النفس التربوي , والوقت بعد الظهيرة في عزّ الشمس الحارقة , ومتأخراً عن الإختبار ربع ساعة , وإذا بدكتور المادة أحمد بامجلي يقول لي : ما اسمك ولماذا هذا التأخير .. وكان وقتها ممسكاً لعدد” رسالة الكليات ” والذي احتفظت به سنوات عدة في مكتبتي الشخصية.

طبعاً .. أعطيته الاسم .. وتوقف بعض اللحظات عن الحديث .. وقال وهل هذا المقال باسمك ؟ ( وهو يؤشر بأصبعه السبابة في أعلى الجريدة على ” المانشيت” ) .

الحقيقة تفاجأت بحديثه ولم أعطِه قدراً من الاهتمام فقد كان كُل تفكيري في تجاوز إختبار هذه المادة .

وأعاد على السؤال مرة أخرى ” من واسطتك في نشر هذا المقال ؟”

وبعد الانتهاء من الإختبار تصفحت العدد عرفت وقتها أنه الجهد والمثابرة والمداومة على إرسال المقالات عبر ” بريد القراء ” والذي أعتقد أنه أهم قسم في أي مجلة أو جريدة، لما فيه من اكتشاف للمواهب وإعطاء للفرصة، كما أن مهنية رئيس التحرير كانت البصمة الأبرز في ذلك العدد من “رسالة الكليات” , في تزامنه مع الحدث , وقوة المقال الذي كان هو رسالة عن جميع طلاب كليات المعلمين ومستقبلها القادم .

نعم .. هو أعطاني نقطة الانطلاق ” مانشيت صحفي عريض ” “وعامود فخري في الصفحة الأولى من العدد وافتتاحية له ” واحتفال وتكريم من الدرجة الرفيعة قبل التخرج , ودفعة معنوية لحب وشغف هذه المهنة السامية والشاقة , ودرساً تعلمناه فيما بعد في تقديم المواهب الإعلامية وتحفيزهم وتشجعيهم وتقديم جميع العون لهم .

ومقال اليوم كان من المفترض أن يكون في ” العدد الأدبي ” الذي نُشر قبل أيام , وضمّ فيه كوكبة لامعة من الأدباء والمثقفين والشعراء ولكن رأينا أن يتم نشره لاحقاً لإعطاء الفرصة لكثير من الكتاب ولظروف التسكين في قوالب تصاميم العدد .

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عماد الصاعدي

رئيس التحرير