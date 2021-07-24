نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصى الراجحي بدون تحويل راتب في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصى الراجحي، حيث يعتبر من البنوك الهامة والعريقة داخل المملكة العربية السعودية والذي يقوم بتقديم افضل التمويلات الشخصية المتنوعة، وتمويل الراجحي به عدد من المميزات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص داخل المملكة أهمها انه يقدم تمويل بدون تحويل راتب وأنها تتوافق مع احكم الشريعة الإسلامية ولا يخالفها، وأيضا من ضمن مميزات مصرف الراجحي انه يقدم فترة سداد تناسب أي شخص وتصل إلى 6 سنوات، كل هذه المميزات تناسب الأشخاص الراغبين في الحصول على تمويل شخصى الراجحي، وهناك عدد من الشروط التي وضعها البنك في كل من يريد الحصول على قروض الراجحي ولابد أن تتوافر كل هذه الشروط في العميل، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل هذه الشروط ونعرض لكم أيضا خطوات التقديم على طلب القرض من بنك الراجحي.

قرض شخصى الراجحي بدون تحويل راتب

بنك الراجحي من اقدم البنوك داخل الأراضي السعودية واعرقها ولهذا فان العديد من الأشخاص سواء مواطنين سعوديين أو مقيمين يثقون فيه، ودائما ما يرغبون في الحصول على قرض شخصى الراجحي بدون تحويل راتب، ودائما البنك ما يسعى إلى تطوير نفسه ليواكب البنوك العالمية وخصوصا في الخدمات المصرفية و الخدمات الإلكترونية، حيث هناك خدمه إلكترونية هامه وهى حاسبة مصرف الراجحي والتي من خلالها يمكن التعرف على قيمة الأقساط المتبقية وأيضا متابعة طلب تمويل الراجحي، وهناك قروض الراجحي الجسر وهى من التمويلات المميزة أيضا وسوف نتعرف على شروط قرض الراجحي الشخصي في السطور القادمة.

شروط تمويل مصرف الراجحي

أولا أن يكون عمر العميل عند طلب التمويل الشخصي لا يتجاوز 60 عام مع نهاية اخر قسط من تسديده.

ثانيا أن يكون الحد الأدنى من الراتب الخاص بالعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

لابد أن لا يقل الحد الأدنى عن شهر من العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.

طريقة التقديم على طلب قرض شخصى الراجحي