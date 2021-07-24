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عمر شويل - جدة معايير حساب المعاش التقاعدي للعسكريين في السعودية هو نظام معتمد من مجلس الوزراء السعودي ، ويعمل علي تنظيم شؤون وحقوق المتقاعدين بعد أداء الخدمة العسكرية ، ويسري قواعده علي جميع الأفراد العسكريين داخل المملكة العربية السعودية من مختلف القطاعات العسكرية ، كما ينظم الفترة المشمولة بالحق في الراتب التقاعدي والمكافأة التي يحصل عليها العسكريين عند انتهاء الخدمة ، وقد اعلن النظام عن السن التقاعدي للعسكريين والمدنيين كالاتي :

ملازم اول 44 سنه.

الكابتن 48 سنه.

المقدم 52 سنه.

العقيد 54 سنه.

العميد 56 سنه.

اللواء 58 سنه.

الجندي والجندي الأول 44 سنه.

العريف 46 سنه.

وكيل الرقيب 48 سنه.

الرقيب والرقيب الأول 50 سنه.

رئيس الرقيب 52 سنه.

معايير حساب الراتب التقاعدي للعسكريين

هناك بعض المعايير التي يوضحها نظام التقاعد المبكر للعسكريين التي تؤثر علي حساب الراتب التقاعدي للعسكريين والمدنيين بمجرد انتهاء مدة الخدمة في القطاع الذي يعمل به ، ومن هذه المعايير الآتي :

قيمة اخر راتب أساسي يتقاضاه الشخص قبل التقاعد.

نظام عمل الفرد في القطاع العسكري هل كان ضابط أم عسكري.

مدة خدمة الشخص في القطاع الذي عمل فيه.

المؤهل العلمي الذي حصل عليه الشخص.

طريقة حساب المعاش التقاعدي للعسكريين

بمجرد احالة العسكريين للتقاعد يحق لهم استحقاق المعاش التقاعدي بعد قضاءه لا يقل عن 35 عاما في الخدمة العسكرية ، واذا تجاوزت مدة خدمة صاحب المعاش 35 عاما وكان التمديد غير منتظم فمن حقه معاشا رجعيا يساوي الراتب الأساسي في اخر تمديد منتظم لخدمته ، ويستطيع ا لشخص احتساب المعاش المستحق للعسكريين في المملكة العربية السعودية يمكن حسابه يدويا عن طريق اجراء عملية حسابية بضرب الراتب الأساسي الأخير مضروبا في وقت الخدمة بالأشهر وقسمته علي 420 ، ويمكن حساب حساب المعاش التقاعدي للعسكريين كالتالي :

10000 ( قيمة الراتب الأساسي ) مضروبا في 420 (مدة الخدمة بالأشهر ) =10،000

وبالتالي فان قيمة الراتب المستحق هو 10000 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي للعسكريين

بعد أداء مدة الخدمة للشخص ، يتقدم بطلب للحصول علي تسوية المعاش وقيمة مكافأة نهاية الخدمة ، ويقوم بتقديم الطلب ومعه المستندات المطلوبة وهي كالاتي :

نموذج الإفراج عن صندوق التنمية العقارية.

نسخة من الهوية الوطنية للمتقاعد.

ملئ نموذج معلومات المتقاعدين وفق القطاع الذي يعمل به.

نموذج تحويل بنكي من البنك الذي ينتمي اليه به الختم الرسمي للبنك.

عدد 2 صورة شخصية للمتقاعد.استمارة الإعفاء من مسؤولية بنك الائتمان.

شروط التقاعد للعسكريين في المملكة العربية السعودية

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للتقاعد في المملكة ومنها ما يلي :

يجب أن يوافق صاحب العمل العسكري علي طلب التقاعد.

أن تكون فترة الخدمة العسكرية اكثر من 20 سنه.

بلوغ سن التقاعد في المملكة العربية السعودية.

عدم القدرة علي العمل جزئيا أو كليا أي ضعف اللياقة البدنية.

حالات استحقاق المعاش التقاعدي للعسكريين في المملكة العربية السعودية

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني ، أن هناك حالات استحقاق المعاش التقاعدي ومنهم ما يلي :