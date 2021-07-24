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عمر شويل - جدة الاستعلام عن رصيد ألتأهيل الشامل بالسجل المدني 1442 كثيرا ما يبحث عنه المستفيدين من التأهيل الشامل لمعرفة ماهو رصيد الإعانة في التأهيل الشامل بالمملكة، كما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تقديم الدعم والمساعدة لذوى الدخل المحدود أو المحتاجين من خلال برنامج التأهيل الشامل الذي يعمل على تقديم الدعم المادي والإعانات لمواجهة أعباء الحياه، كما أن التأهيل الشامل بقدم العديد من الخدمات التي تخدم فئة كبيرة من فئات المملكة واصبح الاستعلام أو معرفة خطوات التسجيل في التأهيل الشامل 1442 وغيرها الكثير مقدم من التأهيل الشامل لرعاية المحتاجين في السعودية.

الاستعلام عن رصيد التأهيل الشامل بالسجل المدني 1442

الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالسجل المدني. يتم إدخال رقم المستفيد. بعد ذلك بإدخال رقم الهوية الوطنية. اختيار نوع الإعاقة التي يعاني منها. إدخال وكتابة كافة المعلومات المطلوبة. ثم إدخال كود التحقق. الضغط على كلمة عرض. يقوم الموقع بتحويل الشخص للتعرف على قيمة الإعانة الخاصة بالتأهيل الشامل والمواعيد الخاصة بالإعانة. يتم الحصول على المستحقات المالية الخاصة بالإعانة شهريا دون مشاكل.

الاستعلام عن التأهيل الشامل برقم الهوية

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي. بإدخال رقم الهوية الخاص به.

حيث تتيح الوزارة هذا الموقع الإلكتروني بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عن ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على الإعانات. يتم الاستعلام عن التأهيل الشامل ومعرفة قيمته المالية وحالة التحديث الخاصة به.

التقديم على التأهيل الشامل

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني. يتم تحديد خدمات قطاع التنمية الاجتماعية. اختيار خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة. ثم تسجيل الدخول إلى الموقع إدخال كافة بيانات مقدم الطلب وكذلك المعلومات الخاصة بالدخل. ثم إدخال بيانات الحساب البنكي للمستفيد في حالة قبول الطلب. ثم التحديد على اقرار يتضمن صحة ودقة جميع البيانات المدخلة. الضغط على إيقونة تقديم الطلب. وصول رسالة على رقم الجوال المسجل بالموقع تفيد إرسال الطلب وبيان برقمه.

الاستعلام عن التأهيل الشامل برقم المستفيد

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية كتابة رقم المستفيد. الدخول إلى خدمة الإعانة المالية لتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة يتم تقديم طلب للحصول على الإعانة المالية الشهرية وفقا للشروط والضوابط.

رقم التأهيل الشامل الموحد

التواصل مع خدمة العملاء للرد على استفسارات المستحقين وحل مشاكل الحساب ومعرفة قيمة الدعم

التواصل مع خدمة العملاء على الرقم الموحد للبرنامج 0505616845 اومن خلاله عبر تطبيق الواتس آب. أو الرقم مخصص لسكان الرياض، وهو 4703475 ورقم في الطائف وهو 738372. أو رقم مدينة جدة، وهو 6818668 ورقم مكة المكرمة، وهو 5421774. أو التواصل على رقم أبها، وهو 2246609.

والجدير بالذكر أن نظام التأهيل الشامل يساعد في منح الإعانات إلى الأسر التي يوجد فيها شخص مسن أو معاق أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدم إعانات مالية للأشخاص الذين لم يقدروا على العمل بسبب إصابتهم بأي من الأمراض المزمنة، كما أن نظام التأهيل الشامل أتاح طريقة تحديث بيانات التأهيل الشامل 1442 وكذلك تقدم الأوراق التي تثبت ذلك وغيرها كم الخدمات التي تخدم المحتاجين.