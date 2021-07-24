نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط شركة اليسر للإجارة والتمويل وشروط التقسيط التابعة لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال موقعنا تعرف على شروط شركة اليسر للإجارة والتمويل وشروط التقسيط التابعة لها، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن شروط شركة اليسر للتقسيط 2021، حتى يتمكنوا من الحصول على هذه الخدمة بكل سهولة، كما تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل عدد من العروض الخاصة بتقسيط السلع والمنتجات المختلفة، وذلك من خلال تقديم عدد من التسهيلات والمميزات لكافة العملاء. واليوم سوف نتحدث معكم عن الشروط التي وضعتها الشركة.

شركة اليسر للإجارة والتمويل

تم تأسيس شركة اليسر للإجازة والتمويل من حوالى 31 عام، وهي احد شركات التمويل المميزة في المملكة، وتم إنشائها لأول عام عام 1990، ثم استقلت في عام 2003 وتعد هذه الشركة أحد مجموعة شركات عبد اللطيف العيسى القابضة، وأصبحت هذه الشركة من أفضل شركات التمويل لجميع المواطنين، وذلك لأنها تقدم التمويل بطرق مبتكرة وتتوافق مع جميع احتياجات المواطنين والشركات، لذلك حصلت على المركز الأول بين كافة شركات التمويل السعودية، كما حصلت على عدد من الجوائز الوطنية القيمة.

شروط شركة اليسر للتقسيط 2021

قامت شركة اليسر بوضع عدد من الشروط، والتي يجب أن تتوافر في المتقدم الراغب في الحصول على العروض المقدمة، وإليكم في السطور التالية شروط شركة اليسر للتقسيط 2021 :

يشترط أن يكون المتقدم يعمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة، ولا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال. وذلك للمواطنين السعوديين، وفي حالة الوافدين يجب أن لا يقل الراتب عن 6000 ريال.

يجب أن يكون المتقدم موجود على رأس العمل لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر للمواطنين، ولا تقل عن ستة أشهر للمقيمين.

كما يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام. وفي حالة المتقاعدين يحب أن لا يزيد العمر عن 70 عام.

تبدأ قيمة الأصل من 35000 ريال.

يجب إحضار المستندات المطلوبة، والتي تتمثل في رخصة قيادة، وهوية سارية للمواطنين و وجواز سفر للمقيمين. وكشف حساب بنكي، وخطاب تفصيلي للراتب مصدق من الغرفة التجارية، وذلك للموظفين في القطاع الخاص.

ويمكنك التواصل مع شركة اليسر عبر الأرقام التالية: الرقم المجاني 8001160711، ورقم الشكوى المجاني هو 8001162752.