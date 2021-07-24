نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ذو القعدة 1442 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب المتقاعدين ،الجديد للعام 2021 والذي بالطبع يبحث عنه ويهتم به الكثيرون في المملكة العربية السعودية من الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد وأصبحوا في سن المعاش التقاعدي، وبالطبع يوفر معاش المتقاعد حياة كريمة فيما بعد ويعينه على الظروف الحياتية اليومية لذا يتم الاعتماد عليه بشكل كبير ومن هذا المنطلق حرصت المملكة العربية السعودية وبالتحديد المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على صرف معاشات المتقاعدين بشكل سلس وبسيط من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة تسهيلا على المتقاعدين وعلى الموظفين الذين يقومون بعملية صرف الرواتب.

تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتوفير كافة المعلومات الخاصة عن الأنظمة التقاعدية المختلفة والمعاشات ومواعيد صدورها للجميع، توفر أيضا الكثير من الخدمات الإلكترونية للمتقاعدين لتسهيل الحصول على المعاش إلكترونيا، أيضا من خلال موقع المؤسسة العامة للتقاعد الإلكتروني يمكن حجز موعد مسبق للذهاب إلى مقر المؤسسة والتحدث مع المسئولين المختلفين في مراكز الخدمة.

رواتب المتقاعدين ذو القعدة 1442

عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم صرف رواتب المتقاعدين والتي أشيع أنه سيتم تقديم موعد صرفها. واكن تم التأكيد على أن رواتب متقاعدين المدنيين والعسكريين يتم صرفهم في الموعد المحدد. وهو الخامس والعشرون من يوليو 2021 الموافق الخامس عشر من ذي الحجة 1442.وسيتم صدور الرواتب في أرصدة المواطنين اليوم الأحد من خلال المؤسسة العامة للتقاعد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر رمضان 1442

يتم صرف معاشات التقاعد في موحد محدد بنهاية كل شهر، لذا يكون هناك سؤال شهري متى ينزل راتب التقاعد والذي من المتعارف عليه أنه يكون بنهاية كل شهر ميلادي ويتم وضع جدول بمواعيد معاشات المتقاعدين في بداية كل عام لتحديد يوم نزول راتب التقاعد بالتحديد لاختلافه من شهر لآخر بسبب الإجازات الرسمية وعطلات البنوك، وبالنسبة إلى موعد صرف راتب تقاعد شهر رمضان 1442 الذي يتم صرفه في مايو 2021 فلقد تم التأكيد على أن المعاش التقاعدي الخاص بذلك الشهر سيتم صرفه بالضبط يوم الثلاثاء 13 شوال 1442 والموافق 25 مايو2021 بعد أن انتشرت العديد من الأقاويل بأنه سيتم تأخير المعاش التقاعدي لهذا الشهر ليصرف بيوم السابع والعشرون من مايو.

تم صرف الراتب التقاعدي لشهر صفر في الموعد المحدد بالضبط 25 أكتوبر 2020 ، ويتبقى فقط الآن 10 أيام على موعد صرف راتب المعاش التقاعدي للمدنيين والعسكريين لشهر ربيع أول 1442 هجريا حيث يتم صرفه في يوم 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع أول للعام 1442 وفي حالة حدوث أي خطأ في المعاش برجاء التواصل على الفور مع المؤسسة العامة للتقاعد سواء من خلال الموقع الإلكتروني وتقديم شكوى على الفور أو من خلال تحديد موعد إذا كنت بحاجة للذهاب لمقر المؤسسة أو من خلال الاتصال بالرقم المجاني الخاص بالمؤسسة “9668001248889”.

حالات استحقاق الراتب التقاعدي

يتم استحقاق الراتب التقاعدي في الحالات الآتية:

في حالة بلوغ سن التقاعد يتم استحقاق المعاش مهما كانت مدة الخدمة

المتوفي والمفصول عن العمل بسبب عجزه بصورة قطعية مهما كانت مدة الخدمة يستحق معاش بنسبة 40% من آخر راتب

المتوفي أو العاجز أثناء العمل وبسببه فيستحق معاش بقيمة 80% من آخر راتب أساسي تقاضاه أو عن مدة الخدمة أيهما أكبر

من انتهت خدمته لأي سبب وكان لديه عدد سنوات خدمة 25 سنه فيما فوق

الخدمات الإلكترونية الجديدة للمتقاعدين

تقدم المؤسسة العامة للتقاعد الآن العديد من المزايا والخدمات الإلكترونية الجديدة للمتقاعدين .وتتضمن تلك الخدمات حجز موعد مسبق إلكترونيا من أجل زيارة أحد فروع المؤسسة، التحقق من التعريف بالمعاش وإمكانية طباعة التعريف بالمعاش التقاعدي معتمد وموثق لتقديمه لمن يهمه الأمر، وأيضا إمكانية استعراض بيانات الخدمة التي تم بناء عليها تخصيص المعاش التقاعدي .والكثير من المزايا الأخري التي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.

يمكن الآن تحميل تطبيق التقاعد الجديد بأحدث إصداراته .والتي توفر عناء الذهاب إلى المؤسسة أيضا من خلاله يمكن للمتقاعدين تنفيذ كافة الخدمات الإلكترونية وإصدار البطاقة التقاعدية . أيضا يمكنك التطبيق الجديد من الإطلاع على آخر أخبار المؤسسة. وإصداراتها أيضا الإطلاع على البيانات والمعلومات الشخصية. بالإضافة إلى إمكانية التواصل والحصول على الدعم الفوري من المؤسسة من خلال التطبيق.

موعد صرف الراتب التقاعدي لشهر ربيع الآخر

يتم صرف آخر راتب تقاعدي بالنسبة للمدنيين والعسكريين لعام 2020 الخاص بشهر ربيع الآخر الموافق ديسمبر 2020 خلال ساعات قليلة. فبعد الإجراءات الاحترازية الأخيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ،وغلق خطوط الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد وانتشاره بشكل أسرع في الموجة الثانية الخاصة به الآن ، أثار قلق الكثيرون عن إمكانية حدوث أي تأجيل في موعد صرف المعاشات التقاعدية لكن قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتأكيد الموعد النهائي لصرف معاش شهر ديسمبر. للمتقاعدين سواء المدنيين أو العسكريين وهو اليوم الخميس 24 ديسمبر وعلى كافة المتقاعدين مراجعة حساباتهم الإلكترونية خلال ساعات.

نؤكد لكل من يتساءل متي ينزل الراتب التقاعدي أن موعد صرف الراتب يتم بناء على أيام الأسبوع. فإذا كان تاريخ نزول الراتب يوم الجمعة يتم إيداع الراتب التقاعدي يوم الخميس، أما إذا كان موعد نزول الراتب يوم السبت فيتم تأخير الراتب يوم واحد بسبب عطلة البنوك. وإيداعه في أرصدة المواطنين يوم الأحد ويصرف الراتب بحسب جدول المواعيد الذي تضعه المؤسسة العامة للتقاعد.