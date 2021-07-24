نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحق العرض قبل انتهائه.. أجدد عروض العثيم الأسبوعية في السعودية وتخفيضات رهيبة تصل إلى 54% في المقال التالي

عمر شويل - جدة بقي ساعات على انتهاء عروض العثيم الأسبوعية في السعودية 1442، والتي كانت قد بدأت يوم الأربعاء 14 يوليو الجاري، في فروع هذه السلسلة التجارية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، التي تأسست في عام 1956م، بالتجارة في المواد الغذائية، ثم أسست شركة أسواق عبدالله العثيم التي تطوّرت مع الوقت لتصبح أحد أهم الأسواق في المملكة والوطن العربي، في توفير السلع والمنتجات الاستهلاكية.

أجدد عروض العثيم الأسبوعية في السعودية

وننشر أجدد عروض العثيم الأسبوعية في السعودية 1442هـ، التي بقي عليها 3 أيام فقط وتنتهي، إذ تأتي على النحو التالي:

الصنف/اسم المنتج الوزن/السعة السعر قبل التخفيض بالريال السعر بعد التخفيض بالريال نسبة التخفيض كيس صابون إريال أخضر أو أزرق 7 كيلو جرام 125.95 57.95 54% منظف ديتول صنوبر 2 في 1.8 لتر 63.20 44.95 29% كعك سادة بالسمن أو بالحلقوم ملبن، أو بالتمر والقرفة 1 كيلو 38.5 24.95 35% شوكولاتة كادبوري ببلي 204 جرام أو فليك 174جم 16.95 9.95 41% كيس سكر أبو فهد ناعم 10 كيلو جرام 33.95 26.95 20% دجاج برازيلي مجمد 10 في 1200 جم 154.95 127.50 18% علبة لبنة بريزيدن 2750 جرام 92.95 56.95 39% كيس أرز هالي سيلا بسمتي 10 كيلو جرام 71.25 49.95 30% كيس حليب فريشكو بودرة كيس 2.25 كيلو جرام 50.95 32.95 35% شيبس برنجلز 200 جرام 13.25 7.95 40% صابون بودرة ركس أصفر 10 كيلو 47.25 33.95 28% تانج برتقال أو مانجو 2 كيلو 61.95 44.95 28% 3 تونة جنتل أبيض فاخر 95 جرام 14.85 8.95 – عسل لانجنيز 1 كيلو جرام 74.50 58.95 21%

طريقة معرفة أجدد عروض العثيم الأسبوعية

ومن الممكن الاستفسار عن عروض أسواق العثيم أونلاين، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لسلسلة العثيم، واتباع عدد من الخطوات:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للعثيم. قم قم بالذهاب إلى قسم العروض الأسبوعية. سوف يظهر كتالوج العروض المُتاحة في العثيم، ومعرفة مواعيد بدئها وانتهائها.

خطوات تفعيل بطاقة اكتساب العثيم

وفي حالة امتلاك بطاقة اكتساب العثيم، فإنه من الممكن تفعيلها للاستفادة من العروض التي تعلن عنها السلسلة، وذلك على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة اكتساب العثيم. قم بالضغط على حسابي أو تفعيل البطاقات. إدخال رقم الهوية الوطنية للسعوديين أو رقم الإقامة للوافدين. إدخال رقم الاكتساب. إدخال رقم الهاتف الجوّال. إدخال البريد الإلكتروني. وإدخال كلمة السر. النقر على تفعيل البطاقة.



ويُمكن التواصل مع خدمة عملاء العثيم من خلال الرقم الموحد وهو 920000702، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني لأسواق العثيم [email protected]، وكذلك من خلال التطبيق الرسمي.