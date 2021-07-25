نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تعلن عودة موسم العمرة الأحد 25\07\2021 والحجز عبر تطبيق اعتمرنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عودة موسم العمرة اليوم الأحد 25 يوليو الحالي 2021، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم، فقد صرح الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، عودة موسم العمرة من جديد، وذلك بعد فترة تعليق طويلة بسبب فيروس كورونا الخطير، وكانت المملكة قد علقت العمرة في وقتٍ سابق، لحرصها الشديد على المعتمرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ومساهمةً من المملكة في مساعدة منظمة الصحة العالمية في عدم انتشار الفيروس، ولكن عودة العمرة من جديد يأتي بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان وسلامة المعتمرين، لذلك حرصت المملكة العربية السعودية على تنفيذ هذه الإجراءات بمنتهى الدقة والالتزام، وشددت على المعتمرين الالتزام التام بهذه الإجراءات، وذلك لضمان سلامتهم من الإصابة بالفيروس، وفيما يلي سوف نتطرق للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة، وكيفية الحجز عن طريق تطبيق اعتمرنا.

عودة موسم العمرة الأحد 25 يوليو

اشتاق الناس كثيراً لأداء العمرة وزيارة البيت الحرام، وكان قد تم تعليق العمرة في عام 2020 بسبب فيروس كورونا، وخوفاً من انتشار هذا الوباء الخطير، لكن تم اليوم الأحد عودة موسم العمرة، ولكن هذه العودة وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحفاظ على المعتمرين، وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن المملكة قد وفرت كل ما يضمن سلامة المعتمرين، من كوادر بشرية مدربة وإجراءات احترازية مشددة لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين.

ما هي الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المعتمرين؟

هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التي حرص القائمون على شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطبيقها، وذلك حرصاً على سلامة المعتمرين، وفيما يلي نتطرق لهذه الإجراءات وهي كالتالي:

تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية في جميع المصليات والمسارات وذلك لضمان عدم التقارب بين المعتمرين أثناء الدخول والخروج.

تزويد جميع المداخل بأجهزة قياس درجات الحرارة وذلك بواسطة كوادر مدربة عند نقاط الفرز لضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

تجهيز عدة مسارات مخصصة للمعتمرين لضمان التباعد الجسدي بينهم.

تخصيص أبواب محددة لكل فوج لضمان عدم التزاحم أثناء الدخول والخروج.

توفير كافة الخدمات للمعتمرين والعمل على راحتهم وحفظ سلامتهم هي مهمة القائمين على شؤون المسجد الحرام.

طريقة التسجيل في تطبيق اعتمرنا