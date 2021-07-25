نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة موسم العمرات اليوم الأحد تعلنه السعودية وخطوات حجز العمرة عبر توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عودة موسم العمرات حيث أكد الدكتور سعد بن محمد المحيميد وكيل شئون المسجد الحرام انتهاء تحضيرات المسجد الحرام واستعداده المتكامل لبدء استقبال المعتمرين والمصلين بدءا من اليوم الأحد الموافق ١٥ ذي الحجة. وعودة موسم العمرة والحجز عبر تطبيق اعتمرنا.

تجهيزات عودة موسم العمرات

بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديسي رئيس عام شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي. بدأت التجهيزات لاستقبال موسم العمرة الجديد لتكون التحضيرات البشرية والآلية قائمة علي أقصى طاقتها لبدء الموسم تحت كافة الإجراءات الاحترازية وذلك حفاظا على صحة جميع المصلين والمعتمرين.

إجراءات بدء موسم جديد من العمرة

تم تجهيز المسجد الحرام على أكمل وجه للبدء في استقبال المعتمرين والمصلين وذاك باتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة بجميع المسارات وكذلك المصليات كالآتي:

عدم تزاحم المصليين خلال فترتي الدخول والخروج من المسجد.

عدم التقارب بين المصليين أثناء أدائهم للصلاة أو العمرة.

تزويد جميع المداخل بأجهزة قياس درجات الحرارة.

تخصيص كوادر بشرية وذلك لتطبيق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة المصلين والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.

تخصيص مسارات للأفواج المعتمرين لضمان عدم التقارب أثناء فترة الطواف.

تحديد أبواب الدخول والخروج لكل فوج لمنع التزاحم.

تقديم خدمات مميزة لجميع المصلين وفقا لتوجيهات معالي الرئيس العام، وتحقيقا لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

تعيين كوادر مدربة ومؤهلة لخدمات المعتمرين وفقا لتعليمات الملك سليمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ومتابعات الأمير محمد بن سليمان بن آل سعود ولي العهد.

خطوات حجز العمرة عبر تطبيق اعتمرنا بعد عودة موسم العمرات

يقوم المواطن السعودي أو الفرد المقيم داخل المملكة بحجز العمرة عبر تطبيق اعتمرنا باتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق توكلنا على الجوال. تسجيل الدخول عبر توكلنا أو إنشاء حساب جديد. الدخول على الصفحة الرئيسية واختيار موعد العمرة الظناسب لك. اضغط على تصريح أداء مناسك العمرة. الذهاب إلى مركز نقل المعتمرين لتقديم تصريح أداء مناسك العمرة.

التسجيل في تطبيق اعتمرنا

نظرا لظروف جائحة الكورونا التي يمر بها العالم بأكمله وحفاظا علي صحة المواطنين. قامت المملكة بإصدار تطبيق اعتمرنا للتمكن من حجز العمرات دون التزاحم والتكدس ويكون التسجيل عبر اعتمرنا بالخطوات الآتية: