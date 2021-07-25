عزيزي الزوج :

المرأة تحتاج إلى مداراة فعاملها بالحكمة وبالتواضع.

إن هي غضبت فلا تغضب كن حكيماً ولطيفاً معها أشعرها بالاهتمام وانصحها وأرشدها بالمعروف.ز عزيزتي الزوجة :

كوني أيضاً مع زوجك حكيمة لطيفة.

كوني سعيدة وانشري السعادة في أرجاء بيتك، تكسبي رضاه ورضى الله عز وجل. أعزائي الأزواج :

انتقوا كلماتكم كما تنتقوا عطركم وملابسكم فجمّلوها بعبارات التحفيز والتأثير الإيجابي.

“كونوا قادة مؤثرين ومبدعين””..

ختــــــــــــــــــــــــــاما ً:

اجعلوا علاقتكم علاقة مكسب ، مكسب وليست مكسب لأجل خسارة الطرف الآخر ، تكسبوا أبنائكم فتكونوا بذلك قدوة حسنة لهم بإذن الله.

جعلكم الله أزواجاً سعداء وحكماء ———————- مدرب المعتمد ومهندس المستشار

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالتي إلى الأزواج والزوجات …..بقلم : أحمد عبد الوهاب قرملي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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