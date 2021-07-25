نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط طلب تمويل إمكان مصرف الراججي بدون كفيل وبلا تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط طلب تمويل إمكان الراجحي من أهم الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين من أجل الحصول على أفضل تمويل ميسر سعودي لجميع العملاء في البنوك السعودية والمقدم من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية ويمتاز ذلك التمويل بأنه بدون كفيل وبلا تحويل الراتب الشهري ويمتاز التمويل بالتقسيط الشهري المرن حتى سداد جميع الأقساط الشهرية المستحقة على تمويل إمكان في المملكة ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بعد تطبيق كافة الشروط والضوابط المطلوبة وهذا ما سوف نتعرف عليه اليوم من خلال موقع ثقفني وقد تم إنطلاق ذلك التمويل لخدمة المواطن السعودي الراغب في الحصول على التمويل بالسعودية.

الشروط الأساسية الهامة للحصول على تمويل إمكان في المملكة

هناك العديد من التمويلات الميسرة والتي يوفرها تمويل إمكان المقدم من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية لذلك لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الذي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي عبر إمكان :

طلب تمويل إمكان مصرف الراجحي يحتاج أن يكون عمر العميل المتقدم يبلغ 20 عام فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل.

فترة عمل في القطاع العام السعودي لا تقل عن ثلاثة أشهر أما القطاع الخاص لابد أن تكون الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها معتمدة أو غير معتمدة داخل أراضي المملكة.

يتطلب دخل شهري ثابت لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي لدى تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

عدم وجود تعثر في تقرير سمه السعودي بالمملكة.

يجب فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي بالمملكة قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على تمويل.

أهم المميزات المعلنة عند طلب تمويل إمكان مصرف الراجحي بالمملكة