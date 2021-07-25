قسط بأقل راتب 1900 ريال على 60 شهر مع التمويل الفوري من إمكان

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عمر شويل - جدة قسط بأقل راتب 1900 ريال على 60 شهر عند الحصول على التمويل الفوري من خلال تطبيق شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية فشركة إمكان للتمويل تقدم العديد من القروض التمويلية الميسرة والتى تتميز أيضاً بأنها لا تحتاج إلى أى جهد من العملاء حيث يستطيع المتقدم طلب التمويل من خلال تحميل تطبيق إمكان وكذلك التقديم من خلال التطبيق.

قسط بأقل راتب 1900 ريال مع التمويل الشخصي الفوري لدى إمكان

لقد وفرت شركة إمكان للتمويل قرض شخصي فوري يتمكن المتقدم من الحصول عليه من خلال تحميل تطبيق إمكان على الجوال وأيضاً يستطيع العميل سداد قيمة التمويل بالتقسيط على فترة زمنية تبدأ من 12 شهر وربما تصل إلى 60 شهر ويتميز هذا التمويل الشخصي لدى إمكان بالآتي:

القرض الشخصي الفوري لدى إمكان يتميز بأنه تمويل لا يحتاج إلى ضامن.

العميل السعودي الراغب في التمويل الشخصي الفوري يقوم بتقسيط السداد على أقساط تصل إلى 60 شهر.

2 مليون ريال سعودي هو الحد الأقصى لقيمة التمويل الفوري الذى يحصل عليه العميل السعودي.

المواطن السعودي والعامل بالقطاع الخاص يحصل على تمويل يصل قيمة إلى 1500000 ريال سعودي.

يتميز التمويل الإضافي الفوري من إمكان بوجود تمويل قائم ووجود سجل ائتماني جيد.

50 % هي نسبة الاستقطاع من العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل الإضافي لدى إمكان للتمويل.

قرض إمكان للتمويل لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة.

شروط تمويل إمكان الفوري

شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفر الكثير من الحلول التمويلية الجديدة وأيضاً لايشترط لوجود ضامن ويستطيع العميل المتقدم بطلب التمويل عن طريق الإنترنت من خلال تحميل تطبيق إمكان على الجوال وهناك أيضاً عدد من الشروط التي لابد من توافرها من أجل الحصول على التمويل الإضافي لدى إمكان وهي: