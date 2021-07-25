نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي للمقيمين بالسعودية بدون كفيل يصل إلي 200 ألف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي للمقيمين بالسعودية هو أحد أهم المنتجات التمويلية المقدمة من البنك السعودي. حيث أعلن البنك السعودي للاستثمار عن إمكانية الحصول علي تمويل بقيمة (200.000) ألف ريال سعودي وسط العديد من الامتيازات. لعل أهمها هو عدم الحاجة إلي وجود كفيل. وقد قدم البنك السعودي هذا التمويل الشخصي بعد تحقيق بعض الشروط الهامة والواجب توافرها لدي العميل. ويعد البنك السعودي هو أحد أهم البنوك السعودية وأعرقها, والذي يسعى دائماً لتقديم الحلول التمويلية المرضية والتي تناسب كافة العملاء. وفيما يلي سيتم تناول كافة التفاصيل الخاصة بتمويل شخصي للمقيمين بالمملكة سواء المميزات أو الشروط وكذلك طريقة التقديم للحصول علي التمويل خلال هذا المقال.

تمويل شخصي للمقيمين بالسعودية من البنك السعودي للاستثمار

أعلن البنك السعودي في وقت لاحق عن إمكانية المقيمين بالسعودية الحصول علي تمويل شخصي بقيمة تصل إلي (200.000) ألف ريال سعودي وسط العديد من المميزات كالتالي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما أعلنت الهيئة الشرعية بالبنك.

متوافق مع كما أعلنت الهيئة الشرعية بالبنك. التمويل بدون الحاجة إلي وجود كفيل.

تمويل كبير يصل إلي (200.000) ألف ريال سعودي كحد أقصي, و(50.000) ألف ريال سعودي كحد أدني.

كبير يصل إلي كحد أقصي, و(50.000) ألف ريال سعودي كحد أدني. إمكانية إعادة التمويل ولكن بعد سداد نسبة مئوية من إجمالي أقساط التمويل ويحدد البنك هذه النسبة.

ولكن نسبة مئوية من إجمالي ويحدد البنك هذه النسبة. إمكانية الحصول علي تمويل إضافي آخر بعد تقديم مستندات تفيد بزيادة الراتب الشهري .

بعد تقديم مستندات تفيد . مدة التمويل تصل إلي (60) شهراً.

تصل إلي (60) شهراً. أقساط شهرية مريحة جداً.

شهرية مريحة جداً. هامش ربح تنافسي.

تنافسي. الإعفاء من باقي الأقساط في حالة لا قدر الله العجز الكلي أو الوفاة.

السرعة العالية في إنهاء الإجراءات.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من البنك السعودي للاستثمار للمقيمين

ألا يقل عمر العميل عن 23 عام ولا يزيد عن 60 عام.

عن عام ولا يزيد عن عام. أن يكون العميل من المقيمين بالمملكة.

من بالمملكة. أن يكون العميل علي رأس عمل لدي جهة عمل معتمدة لدي البنك السعودي ولمدة لا تقل عن عام كامل عند التقديم للحصول علي التمويل.

علي رأس عمل لدي لدي ولمدة لا تقل عن عند التقديم للحصول علي ألا يقل الراتب الشهري عن (10,000) آلاف ريال سعودي شهرياً.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي التمويل

صورة ضوئية واضحة من إقامة العميل علي أن تكون سارية الصلاحية.

علي أن تكون سارية الصلاحية. خطاب معتمد من جهة العمل تفيد بكافة تفاصيل الراتب الشهري ( الراتب – الحوافز – …….).

خطاب معتمد يفيد بتحويل الراتب علي البنك السعودي للاستثمار مع إرفاق خطاب معتمد بإخلاء الطرف من البنك السابق.

علي مع إرفاق خطاب معتمد بإخلاء الطرف من البنك السابق. كشف حساب بنكي لآخر (3) شهور من البنك السابق.

كما قام البنك السعودي بتفعيل إمكانية التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك وتقديم الطلب بعد ملء كافة البيانات بطريقة صحيحة.