نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استثمر أموالك في بنك الراجحي وحقق عوائد مالية غير مسبوقة بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استثمر أموالك في بنك الراجحي وحقق عوائد مالية غير مسبوقة الراجحي من اهم البنوك بالمملكة، ثم هو أول مصرف يلتزم بعلاقته المالية مع الشريعة الإسلامية، ويحظي باحترام كبير بين سكان المملكة، لأنه يعتبر أفضل طريقة لكسب المال الحلال واستثمار الأموال، بالإضافة إلى الثقة التي اكتسبها هذا البنك منذ إنشائه، ويقدم البنك معاملات كثيرة تستطيع استثمار أموالك بها، وتحقق عائد مادي كبير، ومن هذه المعاملات فتح حساب استثماري، شراء سبائك الذهب، الاستثمار في الصناديق المشتركة، فتح حساب توفير بمقابل، تداول الأسهم، وسنتكلم بالتفسير لاحقا من موقع ثقفني وهذا المقال، بالاستفسار عن أنواع الاستثمار لأموالك من بنك الراجحي.

استثمر أموالك في بنك الراجحي وحقق عوائد مالية غير مسبوقة

سؤال يتوارد في ذهن الكثير كيف أستثمر أموالي في بنك الراجحي؟ كيف أودع واستثمر أموالي في مصرف الراجحي؟ حيث أن مصرف الراجحي من أهم البنوك في المملكة، وهو أول مصرف يلتزم بالعلاقات المالية الإسلامية الشرعية؟ وكيف أستثمر أموالي في الراجحي؟

سنقوم بالتوضيح عن هذه الأسئلة في النقاط التالية ونوع الاستثمار في الراجحي وشرح له.

فتح محفظة في مصرف الراجحي

يسمح مصرف الراجحي للعملاء بفتح محفظة داخلية لتداول العملات أو الأسهم باتباع إجراءات بسيطة منها:

الدخول علي الموقع الرسمي لمصرف الراجحي. اختر تداول الراجحي من الشاشة التي أمامك. تظهر صفحة ثم الضغط علي مستخدم جديد. تعبئة البيانات الخاصة من رقم الجوال، ورقم المحفظة، ثم رقم الهوية الوطنية. سترسل رسالة علي جوالك برمز من البنك بتفعيل المحفظة. إدخال الرمز ثم الضغط علي متابعة. بعد قراءة الشروط والأحكام جيدا الضغط علي قبول. وتحديد إذا كانت المحفظة شخصية أو تخص شركة. الضغط علي التالي فيمكنك بالفعل تنفيذ المحفظة وتحويل الأموال.

فتح حساب استثماري في الراجحي

يسمح لك البنك بفتح حساب استثماري لأصحاب رؤوس الأموال، حيث يوفر العديد من الحزم الاستثمارية، حسب المبلغ المدخر، عن طريق الإيداع في صناديق الاستثمار للبنك، ولكن يجب معرفة بعض النقاط المهمة:

وضع مجموعة من الأهداف التي تريد تحقيقها من خلال الاستثمار في فترة زمنية محددة. الحصول علي معلومات كل حساب مصرفي، لضمان افضل استخدام لأموالك. ثم مراقبة مصاريفك الشهرية بعناية. يجب حجز حساب لأموالك تحسبا لأي ظرف. السماح للراجحي بأخذ جزء من الراتب الشهري لتوفير اكبر قدر من المال.

شراء سبائك ذهب من بنك الراجحي

تعتبر من اشهر الاستثمارات لأصحاب رؤوس الأموال من الاستفادة بها، وذلك بسبب الأرباح الهائلة التي يحققها، ويمكن الشراء من تنفيذ بعض الخطوات:

زيارة الموقع الرسمي للراجحي. ثم الذهاب إلي الخزانة واختيار تجارة الذهب. ستظهر نافذة تدخل بيها البيانات الشخصية، الاسم، الرقم الوطني.. التحقق من وجود حساب مصرفي في الراجحي. عند تحويل جزء من الراتب، فيجب تحديد مكان عملك، والجزء الذي يستقطع من راتبك. إدخال رمز التحقق وانك لست ربوتا، ثم إرسال الطلب.

فتح حساب توفير بمقابل

يجب اتباع الإجراءات التالية:

الدخول للموقع الرسمي للراجحي . قم بتسجيل الدخول ثم إنشاء حساب توفير، والموافقة علي الشروط. مراجعة مصرف الراجحي لإتمام الإجراءات اللازمة لإنشاء هذا الحساب. تحويل 5% من الراتب الشهري إلي الحساب. تخصيص 1%من الراتب الشهري للأعمال الخيرية.

تداول الأسهم في مصرف الراجحي

يمكن الاستثمار الأموال في تداول الأسهم، اتبع الخطوات:

الدخول إلي الرابط الرسمي للراجحي. ويمكن تنزيل الموقع علي الجوالhttps://apps.apple.com/ . إذا كان لا يعمل بنظام الاندروريد يمكنك الدخول من هنا https://play.google.com/. يمكنك تتبع الأسهم في السوق السعودي بدقة. ثم يتم تحديد رمز الاستثمار في الصفحة الرئيسية. ثم ينقر على طرح عام ثم يبيع أو يشتري.

الاستثمار في الصناديق المشتركة

تقوم شركات المقاولات بتقاسم الأرباح مع البنك، ثم يقسم البنك الأرباح على المستثمرين، وهكذا نجد أن فئات الأصول تنقسم إلى: