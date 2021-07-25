نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم طلب مساعدة بجميعة طريف الخيرية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تقديم طلب مساعدة مالية بجميعة طريف الخيرية 2021، حيث تعد جمعية طريف هي احدي الجمعيات الخيرية التي تقدم الكثير من الأعمال الخيرية بالمملكة العربية السعودية، حيث تختار الجمعية الكثير من الفئات الأكثر احتياجاً والذين يعانون من قلة الدخل الشهري وعدم قدرتهم علي العيش وفق حياة ملائمة لهم، فتقدم الجمعية الكثير من المساعدات النقدية والمساعدات العينية لجميع الأفراد والأسر التي تتوافر بهم شروط استحقاق هذه المساعدات، وتقدم أيضاً العديد من الأنشطة التي يتخللها مساعدات كبيرة في عدة مجالات علي مستوي الأسرة وعلي مستوي الفرد الواحد، وسوف نوضح لكم كيفية تقديم طلب مساعدة مالية بجميعة طريف الخيرية 2021.

مشروعات ومساعدات جمعية طريق الخيرية بالسعودية

تتضمن جمعية طريف الخيرية القيام بالعديد من المشروعات الخيرية والكثير من المساعدات المالية التي تقوم بتقديمها الي الأفراد الأكثر استحقاقاََ، ومن بين المساعدات التي تقوم بتقديمها فيما يلي:

مشروع خاص لتقديم مساعدات مالية لسداد ديون الأفراد المتعثرين بالمملكة سواء كانت ديون نقدية أو ديون إيجارات أو فواتير كهرباء وغيرها.

تقديم مساعدات مالية للأفراد المقبلين علي الزواج.

مشروع خاص لتفريج كرب المستفيدين.

مشروع لإمداد الأسر بالأجهزة الكهربائية اللازمة.

تقديم مساعدات خاصة للغارمين بالحق الخاص.

تقديم دعم تعليمي وصحي واجتماعي للأفراد الأيتام.

تقديم مساعدات للأفراد المتزوجين والعمل علي إقراضهم.

تقديم مساعدات خاصة للأفراد من منكوبي الحوادث والكوارث التي تحدث لا قدر الله.

المشاركة مع العديد من المؤسسات الأهلية والهيئات الحكومية المتعددة من أجل إجراء برامج ثقافية واجتماعية لتوعية المواطنين.

مشروعات خاصة لكسوة المواطنين الغير قادرين.

كيفية التقديم علي طلب مساعدة من جمعية طريف

يمكن التقديم علي طلب مساعدة خاصة من جمعية طريف الخيرية وفق حاجة كل شخص علي حده، ويتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية من خلال الدخول علي عنوان الموقع التالي aljameyah-sa.com واختيار نوع المساعدة التي يسعى إليها كل فرد أو كل أسرة.

رقم التواصل بجمعية طريف لطلب المساعدة

يمكن التواصل مع الجمعية من خلال الأرقام التالية 0555380185 أو الرقم التالي 0146531414 لطلب الحصول علي المساعدة أو للاستفسار عن كافة خمات الجمعية التي تقدمها للمواطنين.