نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل العقاري بالبنك السعودي الفرنسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتيح البنك السعودي الفرنسي بالمملكة العربية السعودية منتج شراء الوحدات الجاهزة ضمن مبادرة التمويل العقاري بالبنك السعودي الفرنسي لإتاحة فرصة للمواطنين السعودية الحصول علي قروض مالية بمميزات وتسهيلات تتيح لهم الحصول علي وحدات سكنية ضمن مبادرة التطوير السكني ضمن رؤية المملكة 2030 ، ويتيح المنتج للمواطنين الحصول علي فرصة أحلامهم في وحدة سكنية بقرض ذو أسعار صرف وأقساط ميسرة بهامش أرباح وفوائد ضئيلة، كما يتيح البنك أيضاً من خلال موقعه الإلكتروني منتج مالي أخر يعرف بمنتج البناء الذاتي، وهو منتج متلائم لأحكام الشريعة الإسلامية، ويوفر أيضاً منتج مالي يخص شراء الأراضي ومنتج شراء الوحدات الغير جاهزة، ومنتج الوحدات تحت الإنشاء ومنتج الرهن العقاري، وكافة المنتجات متماشية مع أحكام الشريعة الإسلامية وذات فوائد بسيطة وتسهيلات كبيره في الدفع والتقسيط ، وذلك ضمن مبادرة التمويل العقاري المدعومة من وزارة الإسكان السعودية.

اشتراطات التمويل العقاري

يعرف برنامج التمويل العقاري من البنك السعودي الفرنسي علي أنه برنامج تمويل سكني بدعم من صندوق التنمية العقارية بالمملكة، وتصل القيمة النقدية للقرض إلي حد الخمسمائة ألف ريال سعودي ويستهدف مستفيدي الدعم من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالمملكة، ويخضع القرض لعدة اشتراطات كالآتي:

أن يكون المتقدم للحصول علي القرض سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم للحصول علي القرض من مستفيدي الدعم لدي وزارة الإسكان أو صندوق التنمية المحلية.

يحصل المتقدم علي دعم من صندوق التنمية العقارية بما يغطي نسبة من أرباح التمويل حسب تصنيفه في خطة الدعم.

يقوم المتقدم بسداد القسط بداية ويحصل علي قيمة الدعم مالياً بعد إثبات السداد محولاً علي حسابه.

التقديم لاستحقاق القرض عبر منصة سكني لمعرفة نسبة الدعم الخاص به.

أن يتوافق دخل المتقدم الشهري مع قيمة الأقساط بما لا يقل عن ثلاث آلاف ريال سعودي كدخل وقيمة القسط لا تتعدي نصف الدخل للمتقدم.

المنتجات المالية المقدمة من البنك السعودي الفرنسي

يقدم البنك السعودي الفرنسي بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان السعودية عدد من مبادرات ومنتجات التمويل عبر موقعه الإلكتروني مثال :

1. منتج شراء وحدة سكنية جاهزة التشطيب.

2. منتج تمويل البناء الذاتي للمواطنين.

3. منتج شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء بالمشاريع التابعة للمبادرة.

4. منتج أرض وقرض الخاص بشراء أرض بهدف بناء وحدة سكنية.

5. منتج الرهن العقاري علي الوحدات الموجودة بالفعل في حيازة المتقدمين.

وقد أتاحت حكومة المملكة العربية السعودية نظام تملك غير السعوديين للعقارات بالمملكة عبر قانون تنظيمي ضمن حزمة من التعديلات الجديد التي تقوم بها علي النظم و القوانين لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية .

منتج شراء وحدة سكنية جاهزة التشطيب

هو قرض تمويلي لشراء وحدة سكنية أو عقار أياً كان حجمه ونوعه بشرط يكون كامل التجهيز والتشطيب من السوق أو احدي مشروعات الوزارة بدعم مالي يصل لخمسمائة ألف ريال سعودي بأرباح تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان السعودية، والمنتج المالي له عدة مميزات كالآتي :

قيمة الدعم جزأ من دخل المستفيد من المنتج.

المنتج يخضع لضمانات صندوق التمنية العقارية.

يمكن تخفيض قيمة الدفعة المقدمة إلي 5% وفق اشتراطات محددة.

يمكن تعديل قيمة الأقساط.

منتج تحت الإنشاء بالبنك السعودي الفرنسي

يتيح هذا المنتج إمكانية شراء عقار تحت الإنشاء بتمويل يصل لـ 500 ألف ريال سعودي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك ضمن خطة دعم وزارة الإسكان السعودية لمستفيدي صندوق التنمية العقارية بأحد مشاريعها ، وهذا المنتج يتميز بالآتي :

يتم حساب الدعم المقدم للعميل بناء علي نسبة من دخله الشهري.

يقدم التمويل بدعم من ضمانات صندوق التنمية العقارية بالمملكة.

ويقدم البنك ميزة تقسيط الدفعة المقدمة أيضا.

كما يقدم البنك ميزة تخفيض قيمة الدفعة المقدمة من 10 إلي 5 % بشروط خاصة.

يتيح البنك إمكانية تغيير قيمة الأقساط بالزيادة أو النقصان.

منتج البناء الذاتي ومميزاته

هو تمويل ذاتي بدعم من صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان لأصحاب الأراضي الراغبين في بناء منزلهم الخاص ، وتصل قيمة التمويل إلي خمسمائة ألف ريال سعودي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ولهذا النوع من التمويل بعض المميزات نتعرف عليها كالآتي :

الدعم علي الأقساط جزأ من دخل المستفيد من التمويل.

التمويل يخضع لضمانات صندوق التنمية العقارية.

يتم تسليم التمويل علي دفعات حسب مراحل تنفيذ البناء.

يمكن تغيير قيمة القسط بالزيادة أو النقصان.

والاشتراطات الخاصة بتخفيض الدفعة المقدمة كالآتي :

أولاً : أن يكون المسكن المطلوب خفض دفعته هو أول مسكن يتم طلبه.

ثانياً : ألا يزيد سعر المسكن المطلوب تخفيض دفعته عن الـ 800.000 ثماني مائة ألف ريال سعودي.

منتج تمويل أرض وقرض

يقوم البنك السعودي الفرنسي بمنح تمويل لعملاؤه في صورة أرض تابعة لوزارة الإسكان السعودية ، ليتمكن العميل من بناء منزله بإشراف مباشر منه ، ويقدم التمويل علي هيئة دفعات نقدية تصرف للعميل بناء علي نسب الإنجاز في المباني ، ويقدم البنك بدعم أرباح علي قيمة تمويلية تصل إلي 500 ألف ريال سعودي عن طريق حساب المتغيرات باستخدام حاسبة التمويل العقاري للبنك السعودي الفرنسي .

مميزات التمويل :

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان.

احتساب الدعم بنسبة من دخل العميل.

يتم تسليم التمويل علي دفعات بمراحل الإنجاز.

وتوجهت معظم البنوك في المملكة العربية السعودية لطرح العديد من المنتجات التمويلية للمواطنين مثل منتج آهل من بنك التسليف وقروض بنك الراجحي وقروض بنك سامبا .

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

كما يمكنكم الآن التعرف علي عروض برنامج القرض العقاري ، حيث وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقية جديدة مع البنوك والمؤسسات لمنتجات التمويل العقاري ذو التكلفة المتغيرة وفق المؤشر المرجعي لمنتجات التمويل العقاري ذو التكلفة الأفضل وهذا ضمن مبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي التي تستطيع من خلالها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري النمو والتوسع في التمويل العقاري .