نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق التنمية العقارية أكد عن إيداع 734 مليون ريال سعودي للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية أوضح اليوم على أن تم إيداع 734 مليون ريال سعودي مخصص للمستفيدين والمستفيدات بحسابات المواطنين السعوديين المستفيدين من خلال برنامج سكني، وهذا يعد أمر ضروري لأنه تابع لوزارة الشئون البلدية والقروية داخل المملكة، ولذلك تم الايضاح من قبل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية السعودي على أن إجمالي الدعم الخاص بشهر يوليو الجاري 2021م حيث مخصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم لكافة المستفيدين السعوديين، حيث أن تم التأكد في الفترة الأخيرة على أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المواطنين السعوديين المستفيدين من بداية الإعلان عن برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى الشهر الجاري يوليو 2021م تم إيداع الدعم حوالي 29.6 مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين.

بالإضافة إلى ذلك أن برنامج القرض العقاري المدعوم لكافة المستفيدين السعوديين المستفيدين من برنامج “سكني” للحصول على القرض العقاري قد وصل إلى قيمة حوالي 500 الف ريال سعودي مدعوم، حيث أن قد بلغ نسبة الأرباح إلى 100% حيث أن تم التأكد على أن استمرار عدم القروض العقارية ضمن برنامج سكني قذ تحقق مستهدفات برنامج الإسكان السعودية، لكي يتم رؤية المملكة في 2030م.

ومن الجدير بالذكر أن الهدف من مستهدفات برنامج الإسكان بالمملكة العربية السعودية لكي يتم رفع نسب تملك الأسر السعودية المستحقة للمساكن 70% نهاية عام 2030م وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين المستفيدين، ولذلك تم التأكد من قبل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية السعودي على أن دور الصندوق التكاملي مع منظومة الإسكان من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص أيضاََ، وهذا من قبل الجهات التمويلية، وشركات التطوير العقاري السعودي.

شروط الحصول على الدعم العقاري 1442هـ :