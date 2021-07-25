نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في مؤسسة الوليد للإنسانية alwaleed وخطوات شروط التقديم عبر موقع الوليد بن طلال لمساعدات السكن والسيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في مؤسسة الوليد للإنسانية حيث قامت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية مؤخرا بالإعلان عن رابط وخطوات التسجيل في موقع الوليد بن طلال الخاص بمساعدات السكن والسيارة وذلك من خلال الحساب الرسمي للمؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما تم طرح الشروط اللازمة لكي يتم التسجيل وشروط الفوز بالمسابقة التي يتم انعقادها بشكل شهري، وذلك في ضوء حرص الأمير ولد بن طلال على توفير كافة احتياجات السكن والسيارات للأشخاص الأكثر احتياجا بالسعودية، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كيفية التسجيل في موقع وليد بن طلال لمساعدات السحنة والسيارة، وكذلك طرح الرابط المستخدم في التسجيل وأهم الشروط اللازمة.

رابط التسجيل في مؤسسة الوليد للإنسانية

خطوات ورابط التسجيل في موقع الوليد بن طلال لمساعدات السكن والسيارة تمكن مؤسسة وليد بن طلال الخيرية الأشخاص من التسجيل إلكترونيا في موقع الوليد بن طلال للحصول على خدمات المساعدات الخاصة بالسكن والسيارات، حيث يتم ذلك من اتباع الخطوات التالية.

اولا في البداية يتم الدخول الى مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من خلال موقع مؤسسة الوليد للإنسانية مباشرة.

يتم الضغط على ايقونة تسجيل الدخول.

إدخال كافة البيانات المطلوبة من المستخدم بشكل صحيح مثل الاسم بشكل رباعي، ورقم الهوية الوطنية، وكذلك البريد الالكتروني.

يتم ادخال البريد الالكتروني ومن ثم تأكيده مرة أخرى.

ادخال رقم الهاتف الخاص بالمستخدم بشكل صحيح.

اختيار كلمة مرور للحساب الخاص بالمستخدم.

يتم تفعيل الحساب الشخصي الخاص بالمستخدم على تويتر.

الضغط على ايقونة التسجيل ومن ثم الانتقال الى الحساب الخاص به.

التسجيل في موقع الوليد للإنسانية (سيارة أوسكن)

شروط التسجيل في موقع الوليد بن طلال لمساعدات السكن

خصصت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بعض الشروط اللازمة لكي يتم الاستفادة من المساعدات السكنية التي يتم منحها من قبل المؤسسة، وتتمثل أهم هذه الشروط فيما يلي.