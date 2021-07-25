نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بضمان راتب مزدوج من البنك الأهلي ومعرفه اهم شروطه والحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بضمان راتب مزدوج من البنك الأهلي من اهم التمويلات التي يقدمها البنك والذي تم الإعلان عنه عبر صفحه البنك الرسمية علي جميع المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي في المملكة السعودية. كما تم الإعلان حديثا بالمملكة عن عده تمويلات حديثه منها تمويل شخصي وعقاري بشروط سهله ومميزات مثيره وسداد ميسر و تمويل أضافي للسعوديين والمقيمين ومعرفه شروطه وكيفيه الحصول عليه. كما تسال العديد من المواطنين السعوديين عن تمويل بضمان راتب مزدوج والذي سوف نوضحه لكم بالتفصيل من خلال هذه المقالة مع توضيح اهم الشروط وكيفيه الحصول عليه.

تمويل بضمان راتب مزدوج

اعلن البنك عن التمويل والذي يمكنك من الحصول علي تمويل شخصي كبير وذلك لأصحاب الرواتب المتعددة بشرط أن يكون الراتبين تم تحويلهم علي نظام سريع لتحويل الرواتب إلي البنك الأهلي. كما أوضح البنك أيضا علي انه يمكن الحصول علي التمويل لأي غرض من أغراض الحياه أو لسد ديون أو شراء منزل أو سياره لذلك تم تخصيص التمويل الذي يلبي جميع احتياجاتك. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن مميزات التمويل أيضا والتي نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:

يتم دمج راتبين للحصول علي تمويل كبير.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

أقساط شهريه ميسره وتصل مدتها إلي 5 سنوات.

أمكانية تأجيل شهر رمضان المبارك من خلال التمويل.

تمكين العميل من خدمه السداد المبكر.

التامين في حاله الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله وذلك أيضا حسب بوليسه التامين.

شروط التمويل بدمج الرواتب

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن عده شروط من قبل البنك وهي كالاتي:

التمويل متاح للسعوديين فقط.

يشمل التمويل القطاع الحكومي العميل علي راس العمل و موظفي ارامكو للمتقاعدين مع التأمينات.

عدد الرواتب كحد ادني 3 رواتب لجهة العمل الأولي و 3 رواتب لجهة العمل الثانية. ويتم تحديد الجهة المحدثة ذات الراتب الأعلى حسب خطاب التعريف.

التمويل يبدأ من 5000 ريال ويصل إلي 1500000 ريال.

خطاب التعريف و خطاب التثبيت ألزامي.

كيفيه الحصول علي التمويل بدمج الرواتب

كما تم الإعلان عن طرق التواصل والحصول علي التمويل عن طريق الاتصال علي الهاتف المصرفي قسم المبيعات 8002441005. أو زياره احد فروع البنك الأهلي التابع للعميل. أو التقديم الإلكتروني عن طريق الخطوات الأتية: