نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب القبول والتسجيل في برنامج هيئة الفضاء السعودية للابتعاث الخارجي والتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار رغبة المملكة السعودية في تحقيق الريادة في كافة المجالات، وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، حرصت هيئة الفضاء السعودية على اكتشاف آفاقٍ جديدة في الفضاء العالمي، وتوسيعًا للإمكانيات والقدرات المتاحة للمملكة في هذا المجال، دشنت الهيئة برنامج الابتعاث الخارجي ينتهي بالتوظيف، وفق ما أوردته عبر موقعها الرسمي.

في السطور التالية، نستعرض الإعلان الجديد الذي تصدر محركات البحث العالمية، الصادر عن هيئة الفضاء السعودية بشأن الابتعاث الخارجي والتوظيف، بعد فتح باب القبول والتسجيل، وكيفية الانضمام إلى البرنامج الطموح.

هيئة الفضاء السعودية

انطلاقًا من رؤيتها، في أن يكون قطاع الفضاء، أحد الروافد الأساسية المساهمة في ازدهار ورقي ازدهار المملكة العربية السعودية، وأن يكون ممكناً ومتاحًا للأجيال القادمة لتحقيق الريادة، بما يعود بالنفع على الإنسان.

وفي إطار رسالتها لقيادة قطاع الفضاء لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية للتنمية المستدامة، والمعروفة اختصارًا بـ رؤية 2030 ، وذلك عبر تطوير القطاع وتنظيمه، إضافًة لتوفير مختلف الإمكانيات لتحقيق إنجازات رائدة.

أعلنت هيئة الفضاء السعودية عن تدشين برنامج ابتعاث الفضاء أو برنامج الابتعاث الخارجي للفضاء ، والذي ينتهي بالتوظيف، حيث تسعى الهيئة لبناء رأس المال البشري الوطني، والذي سيكون لاحقًا أحد أهم الروافد الرئيسية لصناعة الفضاء السعودية، ومعززًا للميزة التنافسية للمملكة في هذا الجانب.

برنامج الابتعاث الخارجي للفضاء .. أهداف مميزة

وفق ما أوردته الهيئة السعودية للفضاء عبر موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية، وفي إطار مساهمتها في تحقيق أهداف و رؤية المملكة 2030 ، أعلنت عن إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الطموح المعروف باسم “برنامج ابتعاث الفضاء“.

وأوضحت الهيئة، أن البرنامج يشمل في مرحلته الأولى ابتعاثًا، ينتهي بـ التوظيف للنخبة من الطلاب، وذلك في أفضل 30 جامعة عالمية متخصصة في علوم وتقنيات الفضاء، وذلك في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، للتخصصات التالية:

هندسة الطيران والفضاء

علوم الفضاء

سياسات الفضاء

أما عن أهداف برنامج الابتعاث الخارجي للهيئة السعودية للفضاء ، فإنه يشمل ما يلي:

تحقيق المستهدفات الخاصة بـ رؤية المملكة 2030 عبر توفير معارف نوعية للمتميزين، وذلك في المجالات التي تحظى بالأولوية كـ قطاع الفضاء.

تعزيز القدارت الخاصة بالمملكة العربية السعودية، في مجالات التطوير والبحث والابتكار، في قطاع الفضاء، وذلك من خلال الابتعاث الطلابي بالجامعات العالمية المرموقة.

تمكين الكوادر السعودية الوطنية من قيادة طموح المملكة وتحقيقه في مجالات الفضاء المتعددة.

العمل على تعزيز التبادل العلمي والشراكة مع الجامعات العريقة ومراكز البحث والتطوير، فضلًا عن المؤسسات العالمية البحثية، والتي تتخصص في علوم الفضاء ومجالاته المتنوعة.

خطوات التسجيل في برنامج ابتعاث الفضاء.. ومسارات التقديم

حددت هيئة الفضاء السعودية مسارين للتقديم في برنامج الابتعاث الخارجي للفضاء، وهما:

الدارسين على نفقتهم الخاصة: حيث يتيح برنامج ابتعاث الفضاء للدارسين إمكانية الانضمام إلى البرنامج على نفقتهم الخاصة، بحسب مجموعة من الشروط والمعايير المعتمدة من قبل البرنامج.

الحاصلين على قبول غير مشروط: وهنا تتاح الفرصة للحاصلين على قبول غير مشروط، من قبل المؤسسات التعليمية المنضوية في برنامج الابتعاث، للانضمام والبدء في الدراسة، عقب الانتهاء من استكمال الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بهذا الشأن.

أما عن خطوات التسجيل في برنامج الابتعاث الخارجي فتتمثل في الآتي:

نقوم أولًا بالدخول إلى صفحة تسجيل الدخول الموجودة داخل الموقع. نكتب عنوان البريد الإلكتروني وكلمة السر أو المرور كما هو موضح بالصورة أدناه. بعد ذلك نضغط على عبارة تسجيل الدخول. في حال نسيان كلمة المرور نضغط على عبارة “نسيت كلمة المرور”، ونتبع التعليمات المرفقة. أما في حال عدم وجود حساب مسبق على المسبق، فيمكن عمل “إنشاء حساب جديد”. وبالنسبة لإنشاء حساب الجديد، فيتم تفعيله من خلال البريد الإلكتروني المسجل، وقد تصل رسالة التفعيل إلى قسم الـ” junk mail” أو “البريد المهمل”. بعد ذلك نقوم بالدخول إلى نموذج التسجيل من أجل إتمام عملية التقديم. نقوم بملء البيانات التي تتكون من 4 أقسام. ثم نضغط في النهاية على إرسال البيانات.

ملاحظة: عقب إتمام خطوات التقديم والتسجيل في برنامج الابتعاث الخارجي للفضاء السعودي ، ستصل للمتقدمين رسالة على البريد الإلكتروني تُفيد بإتمام عملية التسجيل، على أن يتم التواصل في حال القبول وعقب الانتهاء من عملية فرز المرشحين.

الخاتمة

تعرفنا في السطور السابقة، على إعلان الهيئة السعودية للفضاء عن فتح باب التقديم والتسجيل في برنامج الابتعاث الخارجي للفضاء ، والذي يندرج في إطار رؤية المملكة 2030 للتنمية المستدامة، وهو البرنامج الذي ينتهي بالتوظيف للكوادر والعناصر المتميزة خلال رحلة الابتعاث