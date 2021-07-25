نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدأ حجز رحلات الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عبر تطبيق اعتمرنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ حجز رحلات العمرة في المملكة العربية السعودية عبر تطبيق اعتمرنا, صرح الدكتور سعد بن محمد المحيميد , وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية , عن فتح باب التسجيل للمعتمرين من جديد في السعودية , أعلن عن إمكانية المواطنين سواء أكانوا داخل أو خارج المملكة العربية السعودية من أداء مراسم العمرة , هذا ما تفاجئ منه العديد من المواطنين لذلك زاد البحث بشأن حقيقة هذا الأمر في محركات البحث مثل محرك البحث الشهير جوجل كروم , حيث يمكن للراغبين في أداء مراسم العمرة , تحميل تطبيق اعتمرنا من متجل بلاي والتسجيل علي رحلة عمرة , تطبيق اعتمرنا هو خدمة وفرتها المملكة العربية السعودية من أجل توفير التسجيل بالرحلات بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب للمنشآت المزدحمة , وكان هذا بعد انتشار فيروس كرونا في أنحاء العالم شرقه وغربه , سوف نعرض لكم بشئ من التفصيل بشأن كل المعلومات التي حصلنا عليها عبر السطور الأتية من مقال اليوم

حجز رحلات العمرة عبر تطبيق اعتمرنا

بعدما صرح الدكتور سعد بن محمد المحيميد , وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية عن بدأ السماح للمصليين والراغبين في أداء مناسك العمرة من التسجيل , بادر جميع الموطنين في البحث عن موعد البدأ رسميا , بدءا من يوم الخامس عشر من ذي الحجة بدء السماح للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية من التسجيل لأداء مناسك العمرة , وبدءا من يوم العاشر من شهر أغسطس بدء التسجيل للراغبين في أداء مناسك العمرة من خارج المملكة العربية السعودية , كما قال الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي انه سوف يتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية لاستقبال المعتمرين في المملكة العربية السعودية .

عودة رحلات العمرة في المملكة العربية السعودية من جديد

انتشرت بعض الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي , والتي تنص علي أن هناك ما يصل الي ثلاثون موقع لدفع تكاليف العمرة بشكل إلكتروني , وهذا بدورة يعمل علي توفير الباقات الإلكترونية من أجل التمكن من الاستفادة منها في السفر والرحلات في المملكة العربية السعودية