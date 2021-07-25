رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية ترفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج

دوت الخليج – الرياض رفعت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

وقالت الصفدي بهذه المناسبة: ” نحمد الله عز وجل الذي شرَّف هذه البلاد الطاهرة وقيادتها الحكيمة بخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيته العتيق على مر الأزمنة، ومنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ وما تحقق في موسم حج هذا العام، ما هو إلا تأكيد للأولوية التي تطلقها القيادة الحكيمة لتوفير وتسخير جميع الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام، وفق أحدث الطرق التنظيمية والتشغيلية”.

واختتمت تصريحها قائلة : “قيادتنا الرشيدة وفرت كل الإمكانات اللازمة والطاقات البشرية المؤهلة ليتسنى للحجاج آداء نسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، وهو الأمر الذي سنظل كسعوديين نفاخر به دائماً وأبداً، بوضع كل جهودنا لتحقيق تطلعات وتوجهات قيادتنا في خدمة ضيوف الرحمن ، ونحمد الله عز وجل أن منّ علينا بهذا النجاح الكبير الذي كان مصدر سعادة وبهجة لنا جميعًا”.

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