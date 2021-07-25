” عيدنا مع المسنين” يجمع سيهات الاجتماعية باتحاد كرة اليد ونادي الخليج “

دوت الخليج- ماجد السبع – سيهات
شاركت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية في مبادرة #عيدنامعالمسنين التي نظمتها المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد السعودي لكرة اليد بنادي الخليج السعودي.
المبادرة التي حضرها رئيس جمعية سيهات الأستاذ شوقي المطرود أكد فيها حرص جمعية سيهات على استمرار تقديم أفضل خدمات الرعاية والدعم لشريحة النزلاء، قائلاً بأن اشراكهم وحضورهم الفعالية انعكس عليهم بالسعادة التي بدت غامرة.
وتقدم المطرود بالشكر و التقدير الى رئيس الإتحاد السعودي لكرة اليد الأستاذ فاضل النمر و إلى رئيس مجلس إدارة نادي الخليج الأستاذ علاء الهمل و إلى جميع الإخوة و الأخوات ، خصوصًا الأستاذ مكي آل خليفة و الأستاذة وجدان العبدالكريم ، على ما قدموه من عمل رائع بغية إسعاد شريحة غالية و عزيزة علينا ، فقد كان واضحًا أثر هذا العمل على جميع من حضر الفعاليات سواءً النزلاء أو المشاركين أو العاملين.
وكانت الفعالية تضمنت عدة أنشطة منها حفل المعايدة، والترحيب بلاعبي المنتخب السعودي لكرة اليد، ألعاب حركية، وكلمة من مسؤولي الجهات المنظمة.
دوت الخليج تواجدت بالحدث ونقلت لكم مجريات الفعالية وسط بهجه على وجوه المسنين .
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