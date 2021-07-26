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عمر شويل - جدة ساعات العمل في القطاع الخاص 2021 بعد تنفيذ التعديلات ونظام العمل الجديد2021. حيث إنه في الوقت الراهن يزداد التساؤل من قبل المواطنين وكذلك المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حول معيار ساعات العمل. فلقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة بتحديد عدد ساعات العمل اليومية. سواء كان هذا في القطاع العام أو القطاع الخاص داخل المملكة. كما قامت الحكومة السعودية بوضع بعض التعديلات على نظام العمل الجديد داخل المملكة. ولذلك فإننا داخل هذا المقال سوف نوضح لكم معيار ساعات العمل داخل القطاع الخاص كما حددتها وزارة التنمية الاجتماعية. وكذلك سوف نعرض نظام العمل الجديد بالقطاع الخاص.كما يمكنك التعرف أيضاً على سلم رواتب الموظفين بعد الخصخصة والعلاوة السنوية والترقيات بعد الخصخصة.

ساعات العمل في القطاع الخاص 2021

حيث إنه من الجدير بالذكر أن الحكومة داخل المملكة العربية السعودية تحرص دائما على توفير كل سبل الراحة لمواطنيها. كما إنها تسعي لتنفيذ خطوات جديدة تساعد على الرفع من كفاءة الموظف سواء السعودي أو المقيم بها وكذلك دعم قدراته. ولذلك فلقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد معيار الساعات المسموح به للعمل داخل القطاع الخاص. سواء كان صاحب العمل يتبع المعيار اليومي أو المعيار الأسبوعي كما يلي:

أولاً فيما يخص المعيار اليومي: فقد تم تحديد العدد المصرح به للعمل في اليوم داخل القطاع بثماني ساعة باليوم. حيث إنه لا يجوز زيادة عمل الموظف عن هذا العدد من قبل صاحب العمل.

ثانيا فيما يخص المعيار الأسبوع: وفي حالة اعتماد صاحب العمل المعيار الأسبوعي في هذه الحالة يجب ألا يزيد العدد عن 48 ساعة أسبوعياً.

نظام العمل الجديد 2021

كما قامت الوزارة بتخفيض عدد ساعات العمل أسبوعيا من 48 ساعة إلي 40 ساعة فقط. ويأتي هذا بهدف تعزيز ودعم جهاد الموظفين وكذلك دعم الاقتصاد السعودي. كما قامت الوزارة بإصدار قرارا بتنفيذ برنامج التقييم الذاتي بالنسبة للمؤسسات الكبيرة أو المتوسطة، كما أكدت على إلزام هذه المؤسسة بالتسجيل داخل الموقع الإلكتروني لبرنامج للتقييم الذاتي. وكذلك يجب التزام هذه المؤسسة بالقيام بهذا التقييم بصورة سنوية عند بداية كل عام ميلادي. كما يحتوي البرنامج على إمكانية إصدار قرار بوقف الخدمات الإلكترونية عند وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمؤسسة التي لا تلتزم بالقيام بالتقييم عند الفترات الزمنية المحددة.