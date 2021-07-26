الجزائر تفرض حظراً للتجوال في العاصمة ومدن أخرى لمواجهة وباء كوفيد-19

دوت الخليج – وكالات : فرضت الجزائر اليوم حظراً للتجول لمدة 10 أيام من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم الموالي بداية من الغد، لمواجهة الموجة الثالثة من وباء كوفيد-19.

وأفادت الحكومة الجزائرية في بيان اليوم أن القرار يخص 35 محافظة من بينها العاصمة الجزائر من أصل 58 محافظة.

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