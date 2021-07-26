نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط الآن بأقل راتب بدون موافقة الكفيل وبدون تحويل الراتب لدى تمويل إمكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة قسط الآن حتى خمسون ألف ريال سعودي عبر تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي الذي أثبت أقبال عالي من المواطنين السعوديين على ذلك التمويل حيث يمكن الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين في جميع البنوك السعودية بشرط تملك العميل المتقدم السعودي أقل راتب شهري ثابت يبدأ من 2 ألف ريال سعودي من أجل الموافقة على طلب التمويل الميسر المقدم من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية لذلك لابد من تطابق الشروط والأحكام اللازمة والمعلن عنها لدى تمويل إمكان قبل القيام بالتقديم ويسمح الآن بالحصول على التمويل عن طريق رابط التقديم على تمويل بدون كفيل الغارم لجميع العملاء السعوديين فقط وبدون تحويل الراتب الشهري بالتقسيط المرن حتى 60 شهر ويصل التمويل الإضافي إلى أثنين مليون ريال سعودي عبر تمويل إمكان في المملكة.

أهم الضوابط والشروط المطلوبة للحصول على تمويل إمكان الراجحي

تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية ربما يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي ولكن لجميع العملاء السعوديين المتقدمين فقط ولابد من تطابق جميع الشروط والاحكام اللازمة للحصول على التمويل المناسب لهم في المملكة لذلك نوضح اليوم جميع الشروط والأحكام المطلوبة كما يلي بكافة التفاصيل :

يشترط إمكان للتمويل توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل.

يجب إصدار تقرير سمه السعودي للتأكد من عدم وجود تعثر لدى العملاء السعوديين المتقدمين.

فتح حساب في مصرف الراجحي بالمملكة قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على تمويل إمكان في المملكة.

يبدأ عمر التقديم الإلكتروني على إمكان للتمويل بالمملكة من 20 عام فأكثر من ذلك.

متاح لجميع السعوديين المتقدمين لطلب التمويل الميسر التقديم على تمويل إمكان سواء كان العميل يعمل في القطاع الحكومي أو شبه حكومي بشرط توفير فترة عمل 3 أشهر.

أيضاً متاح لجميع العاملين في الشركات والمؤسسات التابعة إلى القطاع الخاص سواء كان معتمدة أو غير معتمدة داخل المملكة.

المميزات التمويلية الميسرة التي يقدمها تمويل إمكان في المملكة