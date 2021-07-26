نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف حرس الحدود 1443 fg.gov.sa للتقديم على الوظائف تعرف على الشروط والمواعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف حرس الحدود 1443، أعلنت اليوم وزارة الداخلية السعودية متمثلة في المديرية العامة لحرس الحدود، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الفنية والهندسية والإدارية من الشباب السعودي المتميز، عبر موقعها الرسمي وحددت المديرية الشروط الواجب توافرها في الشباب الراغب في التقديم على الوظائف، والمواعيد الخاصة بالتسجيل وضوابط التقديم، وأعلنت أن الوظائف المتاحة بنظام التعاقد المؤقت، ودعت الشباب الباحث عن فرصة عمل الدخول عب رابط التوظيف بمديرية الحرس الوطني، وملء أستمارة التقديم وفيما يلي الرابط وأهم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

رابط وظائف حرس الحدود 1443 للرجال

الدخول على رابط التوظيف بمديرية حس الحدود fg.gov.sa .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للدخول على الموقع.

تحديد المسمى الوظيفي المناسب للمؤهل العلمي الخاص بك.

تسجيل بياناتك العلمية وملء استمارة التسجيل الإلكترونية.

تأكيد البيانات المسجلة بعد المرجعة والتأـكيد من صحتها.

طباعة استمارة التقديم والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة.

موعد التسجيل في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود

كما جاء في إعلان التوظيف فأن رابط التسجيل سوف يكون متاح أمام الشباب الراغب في التقديم، بداية من الأحد القادم الأول من شهر أغسطس لعام 2021، الموافق 22 من شهر ذي الحجة 1443، ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء القادم 2021/08/3 الموافق 1442/12/24 من نفس الشهر.

رابط وظائف حرس الحدود ومسميات الوظائف المتاحة

وظيفة فني مساحة : المؤهل المطلوب دبلوم مساحة خبرة لا تقل عن سنتين ويجب أن تتوافر لديه القدرة على جمع بيانات المسح الميداني والتحقق منها. مهندس مساحة : بكالوريوس هندسة مساحة ويجب أن يكون ملم بالأجهزة المساحية في الميدان وطرق ربط الأجهزة وجميع الأعمال الميدانية من إحداثيات ومسافات والزوايا وتحديد النقاط بدقة عالية. مشغل نظم معلومات جغرافية : نظم معلومات جغرافية أو هندسية لديه القدرة على التعامل مع الأدوات الأساسية في نظم المعلومات الجغرافية. إداري قواعد بيانات DBA : بكالوريوس نظم معلومات جغرافية أو هندسية الإلمام التام بقواعد البيانات الجيومكانية وطريقة إنشاء قواعد البيانات. أخصائي نظم معلومات جغرافية : ماجستير نظم معلومات جغرافية أو بكالوريوس هندسة جيوماتكس الإلمام التام بمصادر البيانات وأدوات التحليل الجيومكاني. أخصائي رسم خرائط : بكالوريوس نظم معلومات جغرافية لديه القدرة على رسم الخرائط ومعرفة الأساسيات والمكونات الأساسية في الخارطة.

الشروط العامة للتسجيل في وطائف الحرس الوطني