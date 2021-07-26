نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مساعدة مقطوعة شهر ذي الحجة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعدة مقطوعة هو برنامج تم إنطلاقه فى السعودية لمساعدة الأسر الفقيرة للوصول لمستوى معيشي جيد وحياة كريمة، فهي مخصصة لفئة محددة من المواطنين السعوديين، يتم صرف المبالغ لهم والتي تتراوح ما بين 3000 ريال سعودي حتى 15 ألف ريال، يتم تحديد المبلغ لكل مستفيد من مقطوعة الضمان الأجتماعي على حسب الوضع الأقتصادي له وأحتياجاته اليومية.

شروط مساعدة مقطوعة 1442

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بصرف المساعدة المقطوعة لمستحقيها بعض الشروط الواجب توافرها فى المستفيدين ليتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لهم وهي:

أن يكون المستفيد حاصل على الجنسية السعودية.

ألا يقل عمره عن 35 عام.

يكون مقيم على أراضي السعودية.

ألا يكون قد غادر الأراضي السعودية لمدة ثلاثة أشهر متتاليةز

يكون من محدودي الدخل وألا يزيد دخله الشهري عن 2500 ريال.

من أهم الشروط عدم حصول المستفيد على أي مساعدة مالية أخرى من أى جهة.

عدم أمتلاك المستفيد سجل تجاري بأسمه.

أن يكون غير مالك عقار أو محال تجاري بأسمه.

الأستعلام عن صرف مقطوعة الضمان الأجتماعي شهر ذي الحجة 1442

بخطوات بسيطة جداً يمكن الأن للمستفيدين من مساعدة المقطوعة الأستعلام عن موعد صرف الدفعة الجديدة لشهر ذي الحجة 1442، وذلك بأتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية عبر محرك البحث. أختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الجانبية. الضغط على الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي. تسجيل رقم طلب المقطوعة. كتابة رقم الهوية. إدخال رقم التحقق البشري. الضغط على زر الاستعلام. سوف يعرض أمامك الأن نتيجة المقطوعة وموعد صرفها.

الجدير بالذكر أيضاً ان مقطوعة الضمان الاجتماعي تصرف من وزارة الموارد البشرية مورة واحدة فقط خلال العام، ويتم تحددها على حسب الوضع الأقتصادي للسعودية، ويتم إعلان موعد الصرف مسبقاً عبر موقع الوزارة.

طريقة التقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي 2021

سنوضح لكم خطوات التسجيل عبر موقع وزارة الموارد البشرية بشكل تفصلى كما أوضحته الوزارة: