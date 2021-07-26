دوت الخليج – المدينة : تقيم لجنة مكافحة التستر التجاري بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة غدًا ورشة عمل بعنوان “التحديات والحلول المقترحة للقطاعات المتضرّرة بالتستّر التجاري بالمدينة المنورة”.

وتناقش الورشة أبرز العوامل المسببة للتستّر التجاري, وآثاره السلبية على النواحي الاقتصادية والنظامية والاجتماعية, ومدى استفادة القطاع الخاص من المبادرات الحكومية ذات العلاقة بمعالجة التستّر التجاري, وتستعرض أبرز الحلول المقترحة للحدّ من التستّر التجاري مجتمعيًا ونظاميًا واقتصاديًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ورشة عمل بالمدينة المنورة تناقش مسببات وآثار “التستّر التجاري” وسبل مكافحته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.