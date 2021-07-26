نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف حرس الحدود 1442 رجال وزارة الداخلية الشروط وموعد التقديم عبر fg.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف حرس الحدود 1442، ازداد البحث بصورة كبيرة بعد إعلان المديرية العامة لحرس الحدود، عن توافر عدد من الوظائف بنظام التعاقد المؤقت رجال فقط، لعدد من التخصصات الهندسية والإدارية والفنية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة من قبل المديرية العامة لحرس الحدود وزارة الداخلية، وذلك عبر موقعها الرسمي على تويتر، وعلى من يرغب في شغل إيٍ من هذه الوظائف ملئ الاستمارة الإلكترونية في المواعيد المحددة لذلك، ويجب قراءة شروط القبول جيداً قبل ملئ استمارة التقديم، وتتم المفاضلة والاختيار بشفافية كاملة، وفقاً للضوابط والشروط الموضوعة مسبقاً من قبل المديرية العامة لحرس الحدود، وفيما يلي سوف نوضح لكم شروط التقديم في وظائف حرس الحدود 1442، وموعد التقديم ورابط وظائف حرس الحدود 1442.

رابط وظائف حرس الحدود 1442

يستطيع من يرغب في التقديم على وظائف حرس الحدود، التسجيل بكل سهولة وهو جالس مكانه بعدة خطوات بسيطة سوف نوضحها فيما يلي:

الدخول على رابط المديرية العامة لحرس الحدود.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكلٍ صحيح وفي الخانات المخصصة لذلك.

تحديد نوع الوظيفة الراغب في التعاقد عليها.

ملئ استمارة التقديم الإلكترونية مع ضرورة اختيار المسمى الوظيفي الراغب في التعاقد عليه.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة للوظيفة الراغب في التعاقد عليها.

إرفاق كافة شهادات الخبرة الحاصل عليها مقدم الطلب.

النقر على أيقونة “إرسال” ثم طباعة استمارة التسجيل والاحتفاظ بها.

صحة البيانات المُرسلة والمستندات المُرفقة مسئولية مقدم الطلب.

ما هي الوظائف المتوفرة للتعاقد

فني مساحة:- المؤهل دبلوم مساحة مع خبرة سنتين. مهندس مساحة:- المؤهل بكالوريوس هندسة مساحة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنين. مشغل نظم معلومات جغرافية:- المؤهل نظم معلومات جغرافية أو هندسة جيوماتكس أو هندسة مساحة خبرة لا تقل عن سنتين. إداري قواعد بيانات DBA:- المؤهل بكالوريوس نظم معلومات جغرافية أو هندسة جيوماتكس خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. أخصائي نظم معلومات جغرافية:- المؤهل ماجستير نظم معلومات جغرافية أو بكالوريوس هندسة جيوماتكس أو هندسة مساحة مع خبرة ثلاث سنوات. أخصائي رسم خرائط:- المؤهل بكالوريوس نظم معلومات جغرافية أو هندسة جيوماتكس أو هندسة مساحة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

شروط القبول في وظائف حرس الحدود

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب في شغل وظائف حرس الحدود المُعلن عنها، وفيما يلي سوف نوضح هذه الشروط وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة سعودي الجنسية.

حسن السير والسلوك ويتمتع بسمعة طيبة وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 45 سنة وقت التقديم للوظيفة.

يشترط أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة الراغب في التعاقد عليها.

معادلة شهادة التخرج لمن حصل عليها من خارج المملكة.

يتمتع بالخبرات العلمية والميدانية المطلوبة لشغل الوظيفة.

اجتياز المقابلة الشخصية واجتياز الكشف الطبي والاختبار العملي.

موعد التقديم

التقديم متاح من يوم الأحد 22\12\1442 الموافق 01\08\2021، وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 24\12\1442 الموافق 03\08\2021.