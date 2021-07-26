نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استخراج تأشيرة سائق خاص 1443 ورسوم استخراجها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن خطوات استخراج تأشيرة سائق خاص 1443 أهم ما يتصدر محركات البحث وخاصة لفئة رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات في المملكة بعد عودة الحياة نسبيًا لقطاعات كبيرة في المملكة، وهي من الخدمات التي يمكن الحصول عليها إلكترونيًا من خلال نظام مساند ويمكن تجديد إقامة لسائق خاص إلكترونيًا أيضًا بمنتهى السهولة وفي السطور المقبلة سوف نتعرف على كيفية استخراج تأشيرة سائق خاص بالخطوات.

تأشيرة سائق خاص 1443

تسمح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإصدار التأشيرة لقائدي السيارات الأفراد بعد التحقق من الشروط المطلوبة ودفع الرسوم المقدرة عليهم، حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة ويمكن استخراج تأشيرة سائق خاص على النحو الآتي:

خطوات استخراج تأشيرة سائق خاص 1443

قم بزيارة نظام مساند.

تسجيل الدخول بإدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور ثم رمز التحقق.

ابدأ بالنقر على خيار التأشيرات وحدد نوع التأشيرة المطلوبة من الخيارات أمامك.

الموافقة على الشروط والأحكام بالنقر على أتعهد وأقر.

ثم أبدأ في إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات المطلوبة.

النقر على أيقونة رفع الفاتورة.

ثم دفع المستحقات المقدرة لاستخراج التأشيرة.

خطوات إصدار تأشيرة سائق خاص إلكترونيا من وزارة الموارد البشرية

قم بزيارة نظام الخدمات الإلكترونية مباشرة.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور وإدخال الرمز المرئي وتسجيل الدخول.

انقر على خدمات الاستقدام واختر منح رصيد التأشيرات.

ثم النقر على بدء الخدمة وكتابة مهنة السائق.

حدد نوع العامل ثم أدخل عدد العمال الذين ترغب باستقدامهم.

انقر على الإضافة ثم استعراض الملفات.

قم برفع المستندات المطلوبة.

ثم تقديم الطلب.

شروط إصدار تأشيرة سائق خاص 1443

تقديم ما يثبت القدرة المالية للكفيل لجلب سائق خاص.

إثبات حاجة الكفيل لطلب السائق.

إثبات راتب الكفيل لاستخراج تأشيرة سائق خاص بشرط ألا يقل الراتب عن 5000 ريالًا.

ألا يقل عمر السائق عن 25 عام.

ألا يكون مسجل بحقه أي مخالفات مرورية من قبل.

لابد من توافر رخصة قيادة سارية الصلاحية.

تسديد رسوم استخراج تأشيرة سائق خاص.

المستندات والوثائق المطلوبة لاستخراج تأشيرة سائق خاص

دفتر عائلة السائق.

صورة من الهوية الوطنية أو إقامة مقدم الطلب.

إثبات القدرة المالية للكفيل.

التقرير الطبي المعتمد لاستخراج التأشيرة.

رسوم استخراج تأشيرة سائق خاص

تبلغ الرسوم المقدرة لاستخراج تأشيرة سائق خاص في السعودية 2000 ريال للتأشيرة الواحدة ويتم السداد من خلال قنوات الدفع الإلكترونية المتاحة.