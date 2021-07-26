نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة طارئة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب في أسرع وقت خلال دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلفة طارئة لكافة العملاء السعوديين المتقدمين لطلب تمويل سريع من منصة سلفة في السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً ويمتاز التمويل بهامش ربح منافس عن باقي المنصات التمويلية وتم إنطلاق منصة سلفة في السعودية لتخدم المواطن السعودي الذي يحتاج إلى دعم مالي بجانب مرتبه الشهري ويتم تقسيطه على هيئة أقساط شهرية ميسرة بعد نزول الراتب الشهري للعميل المتقدم السعودي ويصل مبلغ التمويل إلى 5 ألف ريال سعودي عند التقديم على تمويل منصة سلفة في المملكة العربية السعودية ويمتاز ذلك التمويل بأنه بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بمنصة سلفة المصرح من البنك المركزي في السعودية وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

أهم الضوابط والشروط اللازمة للموافقة على سلفة طارئة

يبحث العديد من الراغبين في طلب تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية ولكن لن تتم الموافقة الإ بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة وسوف نشرحها هنا بالتفصيل اليوم :

توفير فترة عمل في القطاع الخاص لا تقل عن ستة أشهر وكذلك مدة عمل في القطاع الحكومي لا تقل عن ثلاثة أشهر.

إحضار صورة الهوية الوطنية السعودية لأن التمويل متاح لجميع المواطنين السعوديين فقط عبر موقع منصة سلفة في السعودية.

لابد من توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن أربعة ألف ريال سعودي للموافقة على الطلب في السعودية عبر منصة سلفة بالمملكة.

يحتاج تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية أن يكون المتقدم عمره يبدأ من 18 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام كحد أقصى للتقديم على قرض منصة سلفة داخل أراضي السعودية.

كافة المميزات التمويلية التي يقدمها منصة سلفة