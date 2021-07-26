نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض شخصي الراجحي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على قرض شخصي الراجحي 1442، يعتبر المصرف من أهم وأبرز المصرفية الموجودة في المملكة العربية السعودية، التي تقوم بتقديم أنواع متعددة من القروض والتمويلات الشخصية، والتي يتم إتاحتها لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث قام المصرف بالمملكة بإطلاق أحد البرامج التمويلية الجديدة التي تمكن المواطن من التقدم على القرض والتي تصل قيمته لمليوني ريال سعودي، وذلك بدون موافقة الكفيل أو تحويل الراتب، وتصميم أنظمة سداد مناسبة لجميع العملاء، ولكن بناءً على عدد من الشروط والأحكام.لإتمام طلب التقديم للحصول على قرض شخصي من مصرف الراجحي يتم إرفاق بعض المستندات المطلوبة.

شروط الحصول على قرض شخصي الراجحي:

لابد من توافر مجموعة من الشروط والمعايير في المواطن المتقدم للحصول على القرض الشخصي من مصرف الراجحي، ولمعرفة هذه الشروط والمعايير اقرأ الأسطر التالية:

يجب على العميل أن يكون مقيم طوال الوقت في الأراضي السعودية، سواء كان مواطن أو مقيم.

لابد من أن يكون الحد الأدنى من عمر المتقدم 21 عام. وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 60 سنة عند تحصيل القسط الأخير من القرض.

كما يجب أن لا يقل قيمة الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع العام عن 5 ألاف ريال. وللمواطن العامل في القطاع الخاص عن 7400 ريال.

من الضروري سريان بطاقة الهوية أو الإقامة للعميل.

الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض شخصي الراجحي:

لاستكمال طلب التقديم للحصول على قرض شخصي من مصرف الراجحي يتم إرفاق المستندات المطلوبة: