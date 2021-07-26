نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطعيم طلبة المدارس بالمملكة السعودية 1443 وكيفية تسجيل طلب اللقاح في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معنا اليوم عن تفاصيل تطعيم طلبة المدارس في السعودية، وذلك بعد قضاء أكثر من عام ونصف في الدراسة الالكترونية عبر المنصات التعليمية عن بعد، حيث تم الاعتماد على التعليم عن بعد واستكمال الدراسة بشكل إلكتروني من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وعدم إصابتهم بفيروس كورونا، وفي الوقت الحالي قامت وزارة التربية والتعليم باتخاذ قرار عودة الدراسة حضوريا في المدارس والجامعات، وذلك بعد حصول الطلاب على تطعيم فيروس كورونا، وسيتم بدء الدراسة العام الدراسي 1443 بحضور الطلاب والمعلمين في المدارس على مستوى المملكة العربية السعودية.

الدوام الحضوري لطلبة المدارس في السعودية 1443

قامت وزارة التربية والتعليم باعتماد التعليم الحضوري في جميع مؤسسات التعليم العام مرة أخرى، وسيتم التدريب التقني في المؤسسات التعليمية والجامعات مثل السابق، وذلك بعد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط أن يحصل جميع الطلاب على لقاح ضد فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد، كذلك سيتم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ونصائح وإرشادات وزارة الصحة السعودية، وقد أعلنت وزارة التعليم عن عدد من القواعد لحضور الطلاب والمعلمين في المؤسسات التعليمية، والتي من أهمها حضور جميع المعلمين والمعلمات والتدريب التقني وأعضاء هيئة التدريس في موعد الحضور الرسمية لعام 1443، وذلك بعد الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

تطعيم طلبة المدارس في السعودية

أعلنت الجهات المختصة بالمملكة عن ضرورة الحفاظ على تلقي التطعيم المعتمد من وزارة الصحة السعودية، حتى يتمكن الطلاب من استكمال الدراسة بشكل طبيعي، وبالفعل بدأت حملات تطعيم طلاب المدارس في جميع مناطق المملكة، والتي تستهدف جميع الطلاب في جميع الأعمار، وخاصة من 12 إلى 18 عام ويصل عدد هؤلاء الطلاب أكثر من 2.726.516 في جميع المدارس السعودية، ويتم تلقي هذا اللقاح من خلال مراكز التطعيم المعتمدة المنتشرة في جميع محافظات المملكة العربية السعودية.

تسجيل طلبة المدارس السعودية تطعيم لقاح كورونا

يمكنك تسجيل طلبة المدارس السعودية تطعيم لقاح كورونا عن طريق تحميل تطبيق صحتي على الهاتف، قم بتسجيل الدخول ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية، ثم اختر خدمة التسجيل في لقاح كورونا، بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة، قم بتحديد المستفيد من اللقاح مع كتابة بيانات المستفيد، اضغط على تسجيل، سيتم بعد ذلك إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني او الهاتف لإخطارك بموعد أخذ اللقاح الذي ستحدده وزارة الصحة.