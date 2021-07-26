دعم البحث عن عمل من حافز والشروط المطلوبة لاستحقاق الدعم وطريقة التسجيل به

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عمر شويل - جدة دعم البحث عن عمل من حافز والشروط المطلوبة لاستحقاق الدعم، حيث هناك العديد من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية يقومون بالبحث عن برنامج حافز والدعم الذي يقدمه لكل من أجبرته الظروف على ترك العمل، والقيام بالحبث عن فرصة عمل آخر، ومن الجدير بالذكر أنه في هذه الفترة يكون بيمر بظروف صعبة حيث إنه ليس لديه مصدر دخل يستطيع العيش منه إلى أن يجد فرصة عمل مناسبة، ولهذا السبب قامت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية بتقديم هذه الخدمة والدعم لهؤلاء الأفراد، واليوم سنقوم بتوضيح برنامج حافز والشروط المطلوبة ليتم الحصول على الدعم.

دعم البحث عن عمل من حافز

حيث إن برنامج حافز البحث عن عمل هو برنامج يعتبر من البرامج التأهيلية التي تعمل الحكومة السعودية بتقديمها عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال البوابة الوطنية للعمل، للمواطنين من كلا الجنسين والذين يقوموت بالبحث بشكل حقيقي وجاد للحصول على فرصة مناسبة للعمل، والهدف من البرنامج بشكل أساسي هم الشباب، حيث يقدم البرامج التأهيلية التي يحتاج إليها الشباب من أجل الحصول على فرصة مناسبة للعمل، كما إنه يعمل على تقديم دعم شهري من أجل المساعدة في البحث عن العمل، ولي هدف البرنامج أن يكون بديلًا عن العمل، وإنما يهدف بحسب الشروط والضوابط الموضوعة إلي تسهيل رحلة البحث للشباب الجاد، وهو برنامج مؤقت حتى يتم الحصول على العمل.

شروط الحصول على دعم حافز

من أهم الشروط أن المتقدم يكون من المواطنين السعوديين.

أن يكون عمر المتقدم ما بين 20 و 35 عامًا.

يستطيع الشباب من المتزوجين وغير المتزوجين التقديم على الحافز.

يجب أن يكون لديه القدرة على العمل.

ويجب أن لايكون من العاملين بأي من القطاعين الخاص أو العام.

يجب أن لا يكون في أي مرحلة من مراحل التعليم.

ينبغي ألا يكون المتقدم ينتمي لأحد البرامج التدريبية.

يجب ألا يكون للمتقدم أي نشاط تجاري أو مهني أو زراعي أو صناعي أو خدمي.

ألا يكون متوسط الدخل في العام الذي يسبق التقديم للطلب يزيد عن 2000 ريال سعودي.

ألا يكون المتقدم من أحد المستحقين لأي من معاشات التضامن الاجتماعي.

وينبغي أن لا يكون مستحقًا للتعويضات عن التعطل عن العمل.

ويجب أن يكون المتقدم مقيمًا بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة، ويتضح ذلك عن طريق عدم سفره خارج المملكة في خلال العشرة أشهر السابقة لتقديم الطلب.

ألا يكون المتقدم مقيم في دور الرعاية الاجتماعية وأيضا تعرف على نسبة خصم التأمينات الاجتماعية للسعوديين وغير السعوديين داخل المملكة

طريقة طلب دعم البحث عن عمل

أولا يجب الدخول على البوابة الوطنية للعمل.

وبعدها الضغط على مستخدم جديد

ثم تحديد نوع الهوية، وإدخال جميع البيانات المطلوبة منك والتأكد من كونها صحيحة.

ثم يجب تسجيل كلمة المرور، ثم القيام بالتأكد على كلمة المرور.

وبعدها عمل رقم سري لنظام الرد الآلي.

ويجب بعدها القيام بإدخال الأرقام الموجودة على الشاشة.

وقرأة الشروط والأحكام جيدا ثم الموافقة علىها.

وبعدها يتم الضغط على التالي، وبعدها سوف يرسل رسالة نصية على رقم الهاتف الذي قمت بالتسجيل من خلاله، بها رموز للتأكيد، يجب علىك إدخال هذا الرمز حتي يتم إكمال عملية التسجيل.

وبعدها يجب الضغط على تأكيد.

ثم القيام بتسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والأرقام الموجودة.

كتابة السيرة الذاتية كاملة على الموقع وكتابة جميع البيانات، والرغبات، والخبرات السابقة إن وجدت، وكل المهارات العملية.

ثم الضغط على برامجنا.

واختيار منها حافز البحث عن عمل

ثم تسجيل جميع البيانات المطلوبة.

وبعدها الضغط على تقديم الطلب.

مزايا التسجيل في حافز

هناك العديد من المزايا التي سوف يتمتع بها من يتمكن من التسجيل داخل حافز طاقات، ويمكن ذكر أهم هذه المزايا كما يلي :

عند الاشتراك فسوف يتلقي المشترك بشكل تلقائي جميع عروض العمل، سيتم إرسالها إليه عن طريقه الملف الشخصي له.

يحصل المشترك في حافز على التدريب اللازم الذي يجعله مؤهلا لسوق العمل.

يحصل المشترك على مبلغ 2000 ريال سعودي بشكل شهري ولمدة 12 شهر.

كما يتمكن المشترك من القيام بتعليق دعم السنة بالراتب الشهري واستئنافه وقت لاحق.

أهم التعديلات على صندوق التنمية

حيث إنه قد قامت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية بعمل بعض التعديلات على صندوق التنمية والموارد البشرية مؤخراً . ويمكننا عرض أهم التعديلات التي تم وضعها على صندوق الموارد البشرية كما يلي: