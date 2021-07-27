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عمر شويل - جدة كيف اسجل في برنامج دعم الزواج سند بالسعودية، حيث هناك بعض الأسئلة التي تراود بعض المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث يعتبر برنامج سند من البرامج النقدية التي يتم صرفها في شكل مبالغ مالية يتم صرفها للأفراد المقبلين علي الزواج، وليس لديهم القدرة المالية المناسبة من أجل الإقبال علي الزواج، ويرعي ولي عهد المملكة محمد بن سلمان الإشراف علي برنامج سند والعمل علي تقديم الدعم الكامل لجميع المواطنين من أصحاب الدخل المحدود الذين لديهم بعض المشاكل الاجتماعية، لذا يقوم برنامج سند بتحديد من هم الفئة الأكثر احتياجاً الي مثل هذه المساعدات النقدية، لذا سنعرض عليكم كيفية التقديم في برنامج دعم الزواج برنامج سند بالسعودية،.
كيفية التقديم في برنامج دعم الزواج برنامج سند بالسعودية
وضح برنامج سند من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم حتي يقوم كل شخص بتسجيل طلب مساعدة من البرنامج، ويتم تسجيل طلب الحصول علي الدعم بالطريقة التالية:
- دخول كل شخص علي موقع التسجيل التالي برنامج سند.
- الدخول الي قسم خدمات المواطنين بأعلي الصفحة.
- اختيار خدمات برنامج سند.
- يجب قراءة الشروط الخاصة بالبرنامج والموافقة عليها.
- الضغط علي تسجيل طلب جديد وتسجيل جميع المعلومات الشخصية المطلوبة من كل شخص.
- اجتياز دورة الوعي المالي التي يحددها البرنامج ثم الضغط علي تسجيل الطلب.
شروط عامة للتسجيل في برنامج سند
شروط برنامج سند هي شروط عامة تسري علي كافة الأفراد الراغبين من الاستفادة من الدعم المالي المحدد من قبل البرنامج، ومن أبرز هذه الشروط:
- امتلاك كلا الزوجين الجنسية.
- الحد الأدنى لعمر الزوج هو 21 سنة وأكبر سن هو 40 سنة، وفيما يخص عمر الزوجة الحد الأدنى له هو 18 سنة وحتي 40 سنة.
- أن يكون ذلك الزواج هو أول زواج للزوج.
- يجب أن يكون المؤهل الحاصل عليه الزوج هو الثانوية العامة كحد أدني.
- ألا يمر علي الزواج فترة تصل الي عام من تاريخ عقد الزواج.
- ألا يحصل الزوج علي راتب شهري يزيد عن مبلغ 4000 ريال سعودي.
- فيما يخص مهر الزوجة يجب ألا تتعدي قيمته عن 50 ألف ريال سعودي.
- الحصول علي دورة الوعي المالي بدرجة تعلو عن 60%.
- منح الأولوية لاختيار الأيتام أو أصحاب الاحتياجات الضرورية.
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