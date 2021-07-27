نادي يوناني قريب من جوفينكو

دوت الخليج – حسين الحبيب
اقترب لاعب الهلال الإيطالي سباستيان جيوفينكو من مغادرة أسوار الزعيم والعودة إلى قارة أوروبا من جديد وبات قريبًا من الانتقال إلى نادي باوك اليوناني، الذي يتولى تدريبه المدرب السابق للهلال، الروماني رازفان لوشيسكو.
وأكدت مصادر أن المفاوضات بين باوك وجيوفينكو وصلت إلى مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع حسم التفاصيل المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة.
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