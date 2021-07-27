وقائع وأحداث…د. توفيق إبراهيم

قد ننجذب لأشياء جميلة في حياتنا ونتعلق بها ، وتكون محط اهتمامنا وغايتنا ، وقد نتوجع لأشياء مضت وأمورًا لم تكتب لنا ولا ندرك بحق أنها السبب في تأخرنا وترجعنا إلى الخلف إلا بعد حين ، وندرك أن الله يحفنا باللطف ويبهرنا بالعطايا.الحياة مليئة بالمفاجأت من وقائع وأحداث ومواقف ، ولكن لا شيئ على الدوام،

ما يسعدك اليوم قد يكون هو مصدر شقاء الغد، الخيرة دائمًا فيما يختاره الله لك، لاما تختاره أنت ، عيش يومك واستمتع باللحظة، وخذ من الماضي لتعيش الحاضر .

ليس كل الأشياء قابلة للتجارب ، ثمة أشياء لا تخصع للتجارب ، لأن المقابل باهظ القيمة إذا وقع ، فلا تفقد لِتُجَرب وتعرف لكن أعرف القيمة قبل أن تفقد !