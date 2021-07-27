” حكاية ” ………بقلم : فايزة سعيد

الصباح على

شفتي

الوردية اللون

حكاية

امرأة عاشقة

تنام على

سرير الشمس

في ولع الضوء

في دلع الفجر

تتوسد البحر

وتراقص

الأمواج

من خاصرة الريح

تبتسم للنهار

في شغف الورد

ولون الفراشة

في الربيع

تغازل الغيوم

في جنون الماء

وفرح الأطفال

عند قدوم المطر

الصباح على

شفتي

الكرزية الشكل

قصة قصيرة

في رواية حب

طويلة جدا

لا اسم لها

لا غلاف

ولا عنوان

لكنها رواية حب

كتبتها امرأة

بروج أحمر الشفتين

على عجل

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