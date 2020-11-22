فنانة مشهورة جمعت٤٠ مليون دولار من أثرياء عرب بوعد ممارسة الرذيلة معهم وهذا ماحدث معي في احد اليالي الحمراء .. شاهد من هي؟

ياسمين التهامي - ثروة جديدة وصلت إلى حساب فنانة مشهورة في مصرف خارج لبنان، وذلك بعد ان أرسلت الى مجموعة من الميسورين العرب الذين تعرفهم جيداً، صوراً لمنزلها المدمر نتيجة الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، ويقال إن التحويلات المالية دامت لأكثر من عشرة أيام، وإن الموهوبة في إصطياد الفرص إدعت عدم قدرتها المالية على ترميم منزلها، وأكدت أنها منهارة، وأن شركة التأمين التي تتعامل معها لم تغطي إلا جزءاً صغيراً من الأضرار التي لحقت بمنزلها .

الفنانة حصلت في البداية على مبلغ 15 ألف دولار من رجل أعمال لبناني، لكن المبالغ التي جاءت من رجال الأعمال العرب فاقت توقعاتها، وقد وعدت كل منهم بزيارة خاصة لممارسة الجنس معهم بعد إنتهاء أزمة فيروس كورونا .

وتفيد المعلومات أن الفنانة أرسلت أكثر من مئة رسالة الى معارفها، لكن لم يتجاوب معها سوى 25 رجل أعمال، أحدهم بارز في مجال الإعلام في دولة عربية شهيرة.