التسوق عبر الانترنت واهم مواقع الدفع عند الاستلام

أفضل مواقع تسوق الدفع عند الاستلام 2021

التسوّق عبر الإنترنت هو وجودُ مخزنٍ من المُمكن شراءُ كل شيءٍ منه بسهولة من خلال جهاز الحاسوب أو الهاتف المحمول، وغالباً يُوفّرُ أفضل أنواع المُنتجات للمُستهلكين. يُعرف التسوّق عبر الإنترنت أيضاً بأنّه البحثُ عن مُنتجٍ ما عن طريق زيارة الموقع الإلكترونيّ الخاص بالمتجرِ، ومن ثمّ إعداد طلب الشّراء للحصول على المُنتجِ المطلوب.

ومن التّعريفات الأُخرى للتسوّق عبر الإنترنت أنّه مجموعةٌ من عمليّات البيع والشّراء التي تشملُ على العديدِ من أنواع السّلع كالمنازل، أو الثّياب، أو الأجهزة الإلكترونيّة، أو الإكسسوارات بأنواعها، وغيرها مِنَ المُنتجات الأُخرى.

إنّ التسوّقَ عبر الإنترنت يعدُّ من المفاهيم الحديثة نسبيّاً؛ فمن المُحتمل أنْ تُساورَ المُتسوق مخاوفَ حول تعرّضه للاحتيالِ أو السّرقة، كما أنّه قد ينسى أيّة معلوماتٍ حول الحساب الإلكترونيّ الخاصّ بالشّراء، مثل كلمة المرور، وأيضاً قد لا يثقُ بأنّ معلوماتِهِ الشخصيّة ستكونُ بأمانٍ مع التُّجار عبر شبكة الإنترنت؛ لذلك يتعاملُ الكثيرُ من الأفراد مع فكرة التسوّق عبر الإنترنت بحذرٍ شديد، وهو من الأمور التي يلزمُ توفّرها في هذا النّوع من التسوّق؛ لأنّه يُساهمُ في حماية الأفراد من أيّ عمليّاتِ النّصب الإلكترونيّ، إليكم بعض النصائح الهامة من Teqani101 التي يجب مراعاتها عند التسوق اون لاين.

فوائد التسوّق عبر الإنترنت

يُقدّمُ التسوّقُ عبر الإنترنت فوائدَ كثيرةً بالنّسبةِ إلى الزّبائنِ، ومن أهمّها:

معرفةُ كافّة التّفاصيل حول المُنتجات: هي من الفوائد الرئيسيّة للتسوّق عبر الإنترنت؛ إذ من المُمكن مُشاهدة المعلومات التفصيليّة والكاملة عن المُنتجات المعروضة للبيع في المواقع الإلكترونيّة، كالأسعار، والمواصفات، والمُكوّنات، وغيرها من التّفاصيل الأُخرى، ويُساهمُ ذلك في مُساعدةِ المُستهلك لاختيار المُنتج المُناسب له.

التعرّف على آراء الآخرين: من الفوائد المُهمّة للتسوّقِ عبر الإنترنت؛ إذ يُساهمُ في مُساعدةِ الزّبائن في اختيار المُنتجات التي يُفكّرون بشرائها، من خلال التعرّف على آراء غيرهم حولها، وتقييمهم لها، ويساعدُ ذلك الزّبائن في معرفةِ تفاصيلَ أكثرٍ حول طبيعة المُنتجات.



التسوّق عبر الإنترنت يُوفّرُ الوقت والجهد: هي من أكثر الفوائد أهميّةً للتسوّقِ عبر الإنترنت؛ إذ يُساهمُ في توفير الكثير من الوقت المُستغرق في البحث عن المُنتجات في الأسواق العاديّة، وينتجُ عن ذلك تقليلٌ في الجهدِ المبذول من قبل المُستهلكين أثناء عمليّة الشّراء؛ لأنّ التسوّق عبر الإنترنت يُوفّر الوقت على المُتسوّقِ أثناء تجوّله في السّوقِ التقليديّ لمُشاهدةِ العشرات من المَحلّات التجاريّة بحثاً عن شيءٍ قد يصعبُ إيجادهُ بسهولةٍ، مُقارنةً بالمتاجر الإلكترونيّة على الإنترنت والتي تُساهمُ في توفيره خلال دقائقَ معدودةٍ.

توفير مُنتجات بأسعارٍ رخيصة: هي من الفوائد التي تعتمدُ على المُنافسة بين الأسواق التقليديّة، والأسواق الإلكترونيّة، وأيضاً بين متاجر الإنترنت؛ حيثُ تسعى إلى توفير المُنتجات بأقلّ أسعارٍ مُمكنة حتى تتمكّنَ من استقطابِ المزيد من الزّبائن للتّعاملِ معها، كما أنّها تُوفّرُ العديدَ من الوسائل الإضافيّة لراحةِ الزّبائن، ومن أهمّها توصيل المُنتجات التي تمَّت عمليّة شراؤها إلى منازلهم.

مُتطلّبات التسوّق عبر الإنترنت

يعتمدُ التسوّقُ عبر الإنترنت على مجموعةٍ من المُتطلّبات المُهمّة، وهي:

جهاز حاسوب أو هاتف محمول: هما الوسيلتان اللّتان تُساعدان في البحث عن المُنتجات المطلوبة عبر الإنترنت، ومن ثم البدء بإعدادِ النّموذج الخاصّ بشرائها من أجل الحصول عليها خلال فترةٍ زمنيّةٍ مُحدّدة مُسبقاً.

اتّصال مع شبكة الإنترنت: هو من المُتطلّبات الضروريّة، والتي يجبُ توفيرها من أجلِ التسوّق النّاجح عبر الإنترنت؛ إذ يجبُ الحرصُ على توفير اتّصالٍ سريعٍ ودائمٍ مع شبكة الإنترنت قبل البدء بأيّ خطوةٍ من خطوات التسوّق، ويُساهمُ ذلك في إتمامِ عمليّة التسوّق بطريقةٍ ناجحةٍ.

خيار الدّفع: هي الطّريقةُ المُستخدمةُ في تسديدِ قيمة البضائع التي تمّ الحصول عليها من الإنترنت، وتشملُ إحدى الطّريقتين الآتيتين:

البطاقة البنكيّة: هي بطاقةٌ إلكترونيّة ترتبطُ مع الحساب البنكيّ الخاصّ بالمُشتري، ومن الواجب عليه تزويد الموقع الإلكترونيّ بكافةِ التّفاصيل المطلوبة حول البطاقة، حتّى يتمكّن من خصمِ التّكلفة المَطلوبة لعمليّةِ الشّراء.

الدّفع عند الاستلام: هي من الوسائل الحديثة للدّفع، والتي تعتمدُ على بناءِ الثّقة المُتبادَلة بين المُشتري والتّاجر؛ إذ بعد الانتهاء من كافّة الخطوات المُتعلّقة بعمليّة الشّراء، يتمُّ توصيل البضاعة إلى الزّبون، والذي يدفعُ ثمنها عند استلامها من قِبَل الشّخص المسؤول عن توصيل طلبات المَتجر إلى الزّبائن.

نصائح للتسوق عبر الإنترنت

توجدُ مجموعةٌ من النّصائح يجبُ التعرّفُ عليها قبل التّفكير في التسوّقِ عبر الإنترنت، وهي:

يجبُ الحذر من العروض التجاريّة التي تعتمدُ على رسائل البريد الإلكترونيّ؛ إذ من المُمكن أن تحتوي على مجموعةٍ من الرّوابط الضارّة، والتي تهدفُ إلى سرقةِ المعلومات الخاصّة بالمُشتري.

يُنصحُ بمتابعةِ المواقع التجاريّة الإلكترونيّة المشهورة، والتي يتعاملُ معها الكثيرُ من الزّبائن؛ ممّا يُساهمُ في زيادةِ نسبة الثّقة في التّعامل معها.

عدمُ تزويد المعلومات الماليّة بشكلٍ مُباشرٍ إلا بعد التأكّد أنّ عمليّة الشّراء قد تمّت بشكلٍ كامل.

من المُهمّ التأكّد من أنّ الموقعَ الإلكترونيّ الخاصّ بالمتجر يبدأُ بـ (https)، ويدلُّ ذلك على أنّ الموقعَ موثوقٌ ومقبولٌ للتّعاملِ؛ لأنّ درجةَ الأمان فيه مُناسبة.

مُتابعة الرّصيد الخاصّ بالبطاقة البنكيّة بعد الانتهاء من عمليّة الشّراء، والتأكّد أنّ المبلغ المدفوع منها مُطابقٌ لما ظهر في الموقع الإلكترونيّ، وما سيتمُّ الحصول من خلال الفاتورة.

ينصحُ تجنّب الدّفع عن طريق الشيكّات البنكيّة التي تُرسَلُ من خلال البريد العاديّ؛ لأنّها قد لا تُوفّر درجةَ الحماية الكافية للمُشتري.

المُحافظة على جهاز الحاسوب عن طريق استخدام جدار حمايةٍ مُناسبٍ مع برنامجٍ مُضادٍّ للفيروسات والبرامج الخبيثة، والتي قد تُؤدّي إلى اختراق الحاسوب.

أرخص وأفضل مواقع التسوق عبر الانترنت فى مصر والدفع عند الاستلام لسنة 2021 والتي يمكنك التعامل معها بكل ثقة عندما تريد شراء منتج أو سلعة ما بشكل الكتروني عبر الإنترنت، نقدمها لك عزيزي القارئ من خلال موقع إي قولو. شبكة الانترنت هي المستقبل الأكيد للعمل في مصر وجنْي الأرباح وحاليا من يعمل على شبكة الانترنت، استطاع أن يوفر لنفسه مبلغ من المال لا يستطيع أحد توفيرها وإن كان يعمل أكثر من أربعة وعشرين ساعة في اليوم.

بل الأهمّ من ذلك، لقد لاقت مواقع تسوق عبر الانترنت رواجا كبيرا داخل المجتمع المصري خلال السّنوات الأخيرة، ذلك أنّ هذه المواقع تتخصّص في بيع وتسويق كلّ ما يحتاجه المواطن وبأقلّ الأسعار فضلا عن توفير تخفيضات بنسب متفاوتة تتراوح بين 20% لتصل إلى 75%. وهذه الخصومات تساعد كلّ زبون على الحصول على أي منتج يزيده بسهولة أمّا الدّفع فيكون غالبا عند الاستلام.

ونظرا لأنّ ظاهرة التسوّق على النّات قد انتشرت بكثرة في مصر ولاقت نجاحا كبيرا في صفوف المستهلكين قرّرنا كتابة هذا المقال نوضّح لمتابعينا الأوفياء كيفيّة التسوق عبر النّات وطريقة الدفع عند الاستلام و بطبيعة الحال سنسلّط الضوء على أشهر المواقع المصرية والعالمية التي تُعْني بالتسوق لكن اعلم عزيزي القارئ أن هذا المقال قد كُتب بكلّ حبّ وعناية من أجل إرضائك فحاول مشاركته مع أصدقاء آخرين لتُعمّ الفائدة الجميع بإذن الله.



التسوق عبر الانترنت فى مصر والدفع عند الاستلام

انتشرت الكثير من مواقع تسوق عبر الانترنت في مصر والتي لاقت نجاحا كبيرا و استقطابا هامّا للعديد من المتسوقين من مختلف الشرائح العمرية ومن أبرز هذه المواقع نجد ما يلي:

موقع جوميا مصر للتسوق -Jumia

يُعتبر موقع جوميا من أشهر مواقع التسوق عبر الإنترنت العربية التي تتيح على متجرها خاصية الدفع عند الاستلام كواحدة من طرق الدفع المتاحة التي يمكن من خلالها لكافة العملاء الدفع لمشترياتهم ومنتجاتهم المختلفة.

موقع جوميا هو من أكبر و افضل مواقع تسوق عبر الانترنت في مصر فعلياً وذلك في سنين قصيرة جداً. استطاع فيها الموقع الحصول على نسب مبيعات مهولة من المصريين والسبب في ذلك يعود لكثرة المميزات وكثرة المنتجات التي يقدمها الموقع في العديد من المجالات مثل الملابس والإلكترونيات والهواتف والتابلت والأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية ومنتجات السوبر ماركت والساعات والإكسسوارات وغير ذلك الكثير.

الموقع مملوك الجمعة السوداء في مصر والمعروفة بكثرة التخفيضات في العالم وخصوصاً امريكا، استخدمها الموقع في مصر.

مميزات جوميا مصر للتسوق

بداية الموقع كان مجرد موقع تسوق عبر الانترنت في مصر من بين عشرات المواقع ولكنه من خلال مميزاته الكبيرة استطاع حصد الشعبية الكبيرة وستعرفون لماذا من خلال النقاط التالية:

موقع جوميا لا يُقدم إلا منتجات أصلية فقط ولا يقبل عرض المنتجات المستعملة أو المُقلدة.

جميع المنتجات في جوميا بضمان لا يقل عن 6 أشهر على حسب قوانين الموقع.

قدم الموقع منذ إنشائه ملايين العروض والخصومات على المنتجات وبخصومات حقيقية.

الموقع متعاقد مع الكثير من الشركات وخصوصاً في الهواتف ليكون الموقع هو المصدر الأول للكثير من الشركات الجديدة في بيع الهواتف في مصر ومن هذه الشركات شركة انفينكس وشركة شاومي.

الموقع يقدم منتجات في العديد من المجالات وبأكثر من ماركة عالمية ليقدم أسعار مميزة وبأسعار شحن قليلة.

يدعم موقع جوميا الدفع عند الاستلام.

موقع نون -Noon

موقع نون الشّهير وهذا الموقع يُعرف بأنّه يقدّم كلّ المنتجات الشخصية والإلكترونية كالعطور والملابس والماكياج والهواتف الذكيّة وغيرها من السّلع بارخص الأسعار. كما يوفّر العديد من الإمتيازات لكلّ عملائه الذين قاموا بعمليّة الشراء كتمتيعهم بحرّية اختيار طريقة الدفع الإلكتروني سوى عبر بطاقات الفيزا و الماستر كارد أو الدفع عبر تطبيق آبل باي Apple Pay أو إمكانية الدفع بمجردّ استلام الطرد والأهمّ من ذلك فإنّ هذا الموقع قد اختصّ دون غيره من المواقع الإلكترونية الأخرى بخدمة العميل التي تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم وذلك للردّ على التليفونات و استفسارات الحريف.

موقع مودانيسا –Modanisa

موقع مودانيسا من أبرز مواقع التسوق المصرية الذي يستهدف بالأساس النساء المحجّبات الرّاقيات ذلك أنّه يتخصّص في بيع أحدث وأجود الأزياء المختلفة ذات الذّوق الرّفيع وملابس المحجبات من أشهر الماركات العالمية بأسعار تتناسب مقدرتهنّ الشرائية هذا الموقع كغيره من المواقع الإلكترونية يوفّر أيضا طريقة الدفع الأنسب للحريف أي الدفع المسبق أو الدفع عند الاستلام مع تمكين العميل من استبدال المنتج الذي اشتراه في أجل لا يتجاوز 14 يوما من تاريخ استلام الطلب.

موقع سوق كوم -Souq.com

شرع موقع سوق كوم في تقديم خدماته للمواطن المصري سنة 2010 ومنذ ذلك التاريخ وهو يحظى برواج كبير إذ يزوره يوميا ملايين من المتسوقيّن وذلك نظرا لتقديمه العديد من المنتجات حسب أقسام مثل الملابس، الألكترونيات، الأكسسوارات وغيرها وبها خصومات وتخفيضات على أسعارها قد تصل إلى 75%.

موقع سوق كوم هو من أكبر وأضخم مواقع التسوق عبر الانترنت في مصر والعالم العربي، تم إنشاءه في عام 2005 وقدم مئات آلاف المنتجات التي يتم بيعها يومياً في كل الدول العربية ومن هذه الدول "مصر – السعودية – الإمارات – الكويت".

متجر سوق دوت كوم أصبح في السنوات الأخيرة شركة تابعة لأمازون بعدما قررت شركة أمازون العالمية شراء موقع سوق.كوم ليكون عينه في الدول العربية ولتبدأ امازون بتقديم منتجاتها من خلال هذه المنصة وبأسعار مميزة.

مميزات متجر سوق دوت كوم

مئات آلاف المنتجات الموجودة في شتى المجالات ويمكنك شرائها بسهولة أو وضعها في السلة وشراء عدة منتجات في وقت واحد.

منتجات خاصة من شركة أمازون الأمريكية والتي تقوم بتقديم منتجات لها في موقع سوق كوم.

العديد من المنتجات الحصرية لسوق كوم بسبب إتفاقات بين الموقع وبين شركات لتقديم منتجات حصرية في الموقع.

توفير خدمة سوق كوم الدفع عند الاستلام بخطوات بسيطة ووصول المنتجات من خلال سيارات سوق او عبر شركات نقل بسرعة شحن فائقة.

أصبحت خدمة تقسيط سوق كوم متوفرة الآن، فالموقع يدعم التقسيط من خلال خدمة تقسيط بالتعاون مع بعض البنوك في مصر.

موقع بانجوود -Banggood

يعدّ موقع بانجوود من المواقع الصينية الشهيرة التي تقدّم جميع أنواع الالكترونيات و الحواسيب والهواتف الذكية ويوفّر هذا الموقع العديد من الكوبونات الخصم التي توفّر للمستهلك العديد من الخصومات كما يمكن التمتّع بخدمة الشحن إلى أي مكان في العالم وبأقلّ الأسعار وهذا بالتأكيد سبب جعل موقع بانجوود يكتسح كل العالم ويستخدمه كل العملاء من كلّ البقاع فهو الأنسب والأفضل لكلّ مستخدم.

موقع جيربيست -Gearbest

موقع جيربيست هو أيضا من المواقع العالمية الذي يتخصّص في بيع وتسويق الكثير من المنتجات حيث أنه يقدّم الكثير من الهواتف الذكية والأزياء المختلفة والإلكترونيات وغيرها لكن يبقى المشكل الوحيد في هذا الموقع هو أنّه غير مترجم باللغة العربية ولن يستطيع الدّخول إليه إلاّ من يحسن استخدام اللغة الانجليزية. أما عن الامتيازات التي يوفّرها هذا الموقع فهي مغرية وجذّابة من ذلك أنه يقدّم الكثير من الهدايا عن كلّ منتج مشْتري أمّا طريقة الشحن فهي الأسرع، فهي تكون ما بين يومين إلى خمسة أيّام على الأكثر، وكلّ السلع التي تُعرض هي سلع أصلية وغير مقلّدة بل هي ذات جودة عالية وماركات حقيقية.

موقع وول مارت -Walmart

موقع وول مارت، هذا الموقع عالمي وهو متاح لأي فرد حول العالم مهما كان سنّه، نجح في احتلال مركز متقدّم في قائمة المواقع العالمية الأفضل لتسوّق المنتجات باختلاف أنواعها من ألعاب الأطفال ومستلزمات المطبخ والأجهزة الرياضية والالكترونيات وكلّها متوفرة بأسعار تنافسية وطريقة شحنها هي الأسرع حول العالم.

موقع نمشي -Namshi

يُعتبر موقع التسوق عبر الانترنت ” نمشي ” واحدًا من أفضل وأشهر مواقع التسوق العربية التي نجحت أن تحتل مركز متقدم في قائمة المواقع العربية الأفضل لتسوق المنتجات باختلاف أنواعها عبر شبكة الإنترنت؛ نظرًا لما يقدمه الموقع من خدمات ومزايا تنافسية عالية جعلت منه موقع تسوق الكتروني ذات شخصية وطابع خاص ومتميز.ويأتي موقع نمشي ضمن أفضل مواقع التسوق العربية التي تتيح خاصية الدفع عند الاستلام لكافة العملاء المنتشرين في كثير من بلدان العالم العربي، على رأسها بلدان الخليج العربي والإمارات.

موقع ماركة في آي بي MarkaVip

يأتي موقع ماركة في آي بي ضمن أبرز مواقع التسوق عبر الانترنت العربية التي تتيح إمكانية الدفع عند الاستلام على كثير من منتجاتها.

يُعتبر موقع موقع ماركة في آي بي MarkaVip من مواقع التسوق العربية المتميزة والشهيرة المتخصصة في توفير الماركات العالمية الشهيرة والأصلية من المنتجات المختلفة.

موقع جمالون Jamalon

جمالون Jamalon واحد من أشهر مواقع التسوق العربية التي تدعم ميزة الدفع عند الاستلام لكافة عملائها في المنطقة. الموقع متخصص في بيع الكتب بمختلف أنواعها وبلغات متنوعة أبرزها العربية والإنجليزية.

يضم الموقع مجموعة ضخمة من الكتب والروايات من مختلف الفئات والتي يتعدى عددها أكثر من 10 مليون كتاب عربي وأجنبي.

هذا الموقع لديه من المميزات ما يجعلك تستغني عن النزول إلى المكتبات للحصول على أي ما تريده من الكتب. بالإضافة إلى إمكانية أن تدفع بعد أن تصل إليك الكتب التي قمت بطلبها.

ويدعم الموقع طريقة الـCOD في كلًا من مصر ولبنان والأردن وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي فقط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التسوق عبر الانترنت واهم مواقع الدفع عند الاستلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.