أجمل العطور

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عطر حرمين Dazzle

رائحة نابضة بالحياة وجذابة، المكونات الأساسية لهذا العطر هي الياسمين الجذاب والفواكه الغنية والخوخ الأسود العطري ورائحة الأزهار المنعشة ورائحة القرع. المكونات العليا هي البرتقال اللامع وزهر البرتقال الكريمي، بالإضافة إلى قزحية الراتنج المخففة بجذر السوسن البنفسجي.





2. عطر حرمين Fall in love.

تستخدم النساء بخاخ عطر Harameen (البرتقالي) لتذكيرهن بأنهم يعنون العالم بالنسبة لك، وتذكيرهم بأنك شمسك وقمرك، حتى لو لم تكن موجودًا، دع الحرمين للحب يخبرهم أنك مهتم، دع هذه الرائحة الحلوة والمتحركة تذكرك بالحب اللامتناهي برائحة.





3. عطر حرمين مينا "Mena".

الحرمين عطر بخاخ مينا 60 مل من أفضل الروائح الحقيقية للعود، فإن عطر مينا الحرمين هو أفضل طريقة لتجربته.





4. عطر الحرمين خلطة المها.

جمال في عيني المحب والمرآة تعكس وجه المحب مزيج المها من عطر الحرمين يعكس هذا الجانب الجذاب لحقيقة أنه مشتق من زيت أودي البورمي والورد البلغاري، وهو نتاج "جيد" للسعادة اللامتناهية.





5. عطر الحرمين المدينة.

عطر الحرمين المدينة 500 مل، برائحة رائعة وتوازن مثالي، سيلبي هذا العطر حاجتك لعطر مميز، الذين يبحثون عن احتياجات الحياة أكثر من الناس العاديين للاستمتاع الكامل بمزاياها الجميلة

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مسك الطهارة

يُستخرج المسك الأبيض من صخور جبال التبت، وهو مادة ينتجها تفاعل صخور الجرانيت مع الرطوبة والمطر، لونه أبيض مصفر وله رائحة باردة وعطرة.

على متجر عطور الكتروني هناك نوعان من المسك، مسك الطهارة يستخدم في صناعة مزيلات العرق أو كريمات لتفتيح المناطق الحساسة وهو سائل.

والثاني هو المسك الأبيض الصلب، وهو مكعّب أو شبيه بالحجر، يمكن أن يعطي الملابس رائحة طيبة، ويحذر من استعمال الجلد ؛ لأنه قد يسبب تهيجاً وتهيجاً للجلد.

الفوائد الصحية للمسك الأبيض

للمسك الأبيض العديد من الفوائد الصحية ومنها: