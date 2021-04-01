إذا كنت تحب العطور أحصل الأن على أفضل و أجمل العطور بالشرق الأوسط منها:.
عطر حرمين Dazzle
رائحة نابضة بالحياة وجذابة، المكونات الأساسية لهذا العطر هي الياسمين الجذاب والفواكه الغنية والخوخ الأسود العطري ورائحة الأزهار المنعشة ورائحة القرع. المكونات العليا هي البرتقال اللامع وزهر البرتقال الكريمي، بالإضافة إلى قزحية الراتنج المخففة بجذر السوسن البنفسجي.
2. عطر حرمين Fall in love.
تستخدم النساء بخاخ عطر Harameen (البرتقالي) لتذكيرهن بأنهم يعنون العالم بالنسبة لك، وتذكيرهم بأنك شمسك وقمرك، حتى لو لم تكن موجودًا، دع الحرمين للحب يخبرهم أنك مهتم، دع هذه الرائحة الحلوة والمتحركة تذكرك بالحب اللامتناهي برائحة.
3. عطر حرمين مينا "Mena".
الحرمين عطر بخاخ مينا 60 مل من أفضل الروائح الحقيقية للعود، فإن عطر مينا الحرمين هو أفضل طريقة لتجربته.
4. عطر الحرمين خلطة المها.
جمال في عيني المحب والمرآة تعكس وجه المحب مزيج المها من عطر الحرمين يعكس هذا الجانب الجذاب لحقيقة أنه مشتق من زيت أودي البورمي والورد البلغاري، وهو نتاج "جيد" للسعادة اللامتناهية.
5. عطر الحرمين المدينة.
عطر الحرمين المدينة 500 مل، برائحة رائعة وتوازن مثالي، سيلبي هذا العطر حاجتك لعطر مميز، الذين يبحثون عن احتياجات الحياة أكثر من الناس العاديين للاستمتاع الكامل بمزاياها الجميلة
.
مسك الطهارة
يُستخرج المسك الأبيض من صخور جبال التبت، وهو مادة ينتجها تفاعل صخور الجرانيت مع الرطوبة والمطر، لونه أبيض مصفر وله رائحة باردة وعطرة.
على متجر عطور الكتروني هناك نوعان من المسك، مسك الطهارة يستخدم في صناعة مزيلات العرق أو كريمات لتفتيح المناطق الحساسة وهو سائل.
والثاني هو المسك الأبيض الصلب، وهو مكعّب أو شبيه بالحجر، يمكن أن يعطي الملابس رائحة طيبة، ويحذر من استعمال الجلد ؛ لأنه قد يسبب تهيجاً وتهيجاً للجلد.
الفوائد الصحية للمسك الأبيض
للمسك الأبيض العديد من الفوائد الصحية ومنها:
-
يمكن أن يكون له دور في الوقاية من سرطان الرحم.
-
يستخدم كدواء للتخفيف من لدغة العقارب أو الأفاعي أو النحل وهو ترياق قوي.
-
يساعد في تنظيف الجروح ومنع الحكة.
-
يستخدم لإزالة البكتيريا والفطريات من الجسم أو منطقة المهبل لأنه يقضي على الكائنات الحية الدقيقة التي قد تتراكم في منطقة المهبل، ويمكنه أيضًا التخلص من الإفرازات المهبلية المزعجة.
-
يزيد من قدرة المرأة على إنجاب الأطفال ويحسن من خصوبتها.
-
لعلاج مشاكل العين في حالة ملامستها للشوائب أو الغبار، أو في حالة حدوث الحساسية والالتهابات الموسمية.
-
يستخدم لفتح الأنف وتعزيز القدرة على الشم عند الإصابة بسيلان الأنف أو الزكام، لأنه يعالج الاحتقان الذي قد يصيب الأنف.
-
يقوي القلب ونبضات القلب.
-
يزيل الروائح الكريهة من إفرازات الجسم والتعرق والإفرازات المهبلية ودم الحيض.
-
رائحة الملابس تحافظ عليها منتعشة لفترة طويلة.