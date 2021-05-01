يعتبر موقع المنصة مرجع المواطن الأول في السعودية، فقد وجد القائمين في موقع المنصة حاجة المواطن في المملكة العربية السعودية، إلى موقع يقدم لهم المعلومات التي يحتاجونها باللغة العربية بطريقة صحيحة ودقيقة ومن مصادرها الموثوقة، فسعوا جاهدين ليكونوا ذلك الموقع الذي يبحث عنه المواطنين بين طيات الصفحات والشبكات المختلفة في السعودية، فقد تم تأسيس هذا الموقع على يد صفوة من الكتاب والمؤلفين المبدعين، الذين يقدمون لكم المقالات بطريقة جذابة ومتسلسلة، كما ويضم هذا الموقع مصممي صورا للمقالات بطريقة تجذبكم للمواضيع التي تحتويها، فهدفنا أن نكون دوما في الصدارة، لتحصلوا على معلوماتنا القيمة والصحيحة، ويكون موقع المنصة مرجع المواطن الأول في السعودية، يجده استمرار أمامه كلما احتاج لمعرفة محتوى عربي صحيح من مصادره الموثوقة والدقيقة.

عن موقع المنصة almnsa.com

إيمانا من العاملين بموقع المنصة في جعل موقعهم المرجع الأول للمواطن في السعودية، فقد بذلوا جهودهم الجبارة والعظيم في جعله في الصدارة بين المواقع التي تقدم محتوى عربي للمواطنين، فقد تم العمل على تأسيس هذا الموقع في شهر مايو 2020م، لتكون أولى خطواته في نشر المحتوى العربي الصحيح لكل من يرغب في الحصول عليه، إيمانا من إدارة موقع المنصة بفكرة الريادة على مستوى العالم العربي، حيث يشمل الموقع على العديد من الجنود المجهولين الذين عملوا ليلا ونهارا للنهوض بالموقع، وجعل مقالات موقع المنصة متصدرة في محركات البحث في العالم العربي الذي يبحث عن محتوى عربي صحيح وموثوق.

واهم ما يميز موقع المنصة almnsa.com انه اعتمد على طريقة الجذب والتشويق للقارئ، ما يجعله يواصل القراءة، دون انقطاع، فجميع المقالات التي تم كتابتها من خلال موقع المنصة، هي مقالات ذات جودة عالية ومعلومات دقيقة وصحيحة، وتم التسهيل على الباحث عن المعلومات في موقع المنصة، ونظرا لكثرة المعلومات والاخبار بكافة تصنيفاتها وانواعها، فقد سعى موقع المنصة، الى تنظيم موقعه من الداخل، حيث عمل على تقسيم المواضيع والمقالات بداخله، بطريقة يستطيع الباحث الدخول الى الموضوع الذي يبحث عنه بطريقة مباشرة، دون البحث عنها بطريقة عشوائية، حيث يتم استغلال وقت الباحث وتقليل الجهد عليه عند البحث عن المعلومات التي يريدها.

وبفضل ثقتكم العالية بنا، فقد ضم موقع المنصة الآلاف من المقالات الخليجية التي شملت كافة نواحي الحياة في الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية، فقد تنوعت المقالات بين التعليم والموضة و تفسير الأحلام ومواضيع إسلامية وشهر رمضان، كما ويهتم موقع المنصة بالأخبار الحصرية اليومية ليواكب التطورات التي تحدث في السعودية، كما ويقدم كافة الخدمات الاليكترونية وطريقة الاستعلام عنها في كافة دول الخليج كالكويت والامارات والبحرين والسعودية وغيرهم، فهو يسعى إلى نشر العديد من المقالات يوميا ليكون في الريادة والبقاء في مقدمة نتائج البحث، ويكون موقع المنصة هو المرجع المواطن الأول في السعودية.