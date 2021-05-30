كثيرًا ما يتردد على مسامعنا مفهوم التسوق عبر الانترنت ولكن البعض لا يفهم ما المقصود به فهو نوع من أنواع التجارة التي تتم على أرض الواقع ولكن تتم تلك العملية بشكل إلكتروني فلا تتطلب سوى هاتف محمول أو جهاز كمبيوتر وتوفر انترنت.

يقوم فيها البائع بطرح ما لديه من معروضات على شبكات الانترنت ومن ثم يقوم المتسوق باختيار ما يناسبه من مقتنيات ويتم التواصل بينهم لإتمام باقي أركان العملية التسويقية.

والجدير بالذكر أن التسوق عبر الانترنت تمكن من تحقيق نجاح باهر وغير مسبوق في أنواع التجارة الإلكترونية المختلفة وعلى إثر ما أحدثه من نجاح تم تخصيص مواقع إلكترونية بأكملها ليتم من خلالها تيسير عمليات البيع والشراء.

مزايا التسوق عبر الانترنت

التسوق عبر الانترنت يكمن بداخله العديد من المزايا المتنوعة وكانت سببًا جليًا وراء انتشاره إلى هذا الحد وتتمثل فيما يلي:

يتمكن المتسوق من مطالعة أكبر عدد من المعروضات من دون بذل أدنى مجهود يذكر.

دائمًا ما يصاحب التسوق عبر الانترنت الكثير من الخصومات والتخفيضات المتنوعة وبالتالي أسعار المنتجات تصيح أقل من المعروضة في الأسواق.

لم يتعرض المتسوق في التسوق عبر الانترنت لمعاناه التسوق من المحال التجارية والتكدس على منافذ البيع وخصوصًا في الفترة الحالية المنتشر فيها فيروس كرونا المستجد.

يدعم التسوق عبر الانترنت خدمات للشحن والتوصيل السريع والآمن إلى باب المنزل.

يتمكن المتسوقين من اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني للحد من التلامس خشيه من انتشار الفيروس اللعين.

أسباب انتشار التسوق

انتشرت التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الانترنت وحظيت على مكانه متألقة في ربوع العالم أجمع وهذا بسبب ما تحتويه من مزايا ذكرناها أعلاه، ولهذا نجد أن عدد لا حصر له من المتاجر الإلكترونية اعتمدت على هذا النوع من أجل التسويق لمنتجاته ومنها على سبيل المثال ما يلي:

متجر Bath and Body works

ينفرد موقع كوبون زاد المتألق دومًا والحريص على إبهار متابعيه بما يقدمه من لهم من خصومات وتخفيضات تحمل نسب خصم غير مسبوقة، واليوم يقدم لهم أحدث كوبونات وأكواد خصم متجر باث اند بودي وركس Bath and Body worksفالآن حلم الحصول على منتجات للعناية بالبشرة والشعر تتبع علامات تجارية شهيرة من دون تكبد أموال طائلة أو مجابهة عناء التسوق والتنقل بين المحال التجارية.

لماذا ينصح موقع كوبون زاد بالتسوق من باث اند بودي وركس

يحرص موقع كوبون زاد دومًا أن يُقدم النصيحة الغالية لعُملائه الكرام وأن يمد لهم يد العون دومًا كي يتمكنوا من الحصول على منتجات تتمتع بالأصالة والرقي بجانب سعرها المميز، ومن أبرز المتاجر التي ينصح موقعنا المميز التسوق من معروضاتها متجر Bath and Body works لما يمتكله من مقومات رائعة نتطرق إليها فيما يلي:

يطرح المتجر معروضات آمنة على البشرة والشعر ومعطرات منزلية تدوم طويلًا وتتبع علامات تجارية عالمية وجميع المعروضات مقدمة بأسعار تنافسية تخرج عن إطار المنافسة نتيجة لخضوعها لخصومات وتخفيضات على شكل كوبونات وأكواد خصم مجربة وفعالة وقد تصل قيمتها إلى 60% من القيمة الإجمالية للشحنة.

الواجهة الرئيسية الخاصة بالمتجر صُممت بإحترافية شديدة وبطريقة ديناميكية مميزة لتيسير عملية التسوق على المتسوقين وتم تزوديها بعدة لغات ومنها اللغة العربية واللغة الإنجليزية كي يتسنى للمتسوق اختيار الأنسب له.

يدعم المتجر العديد من وسائل الدفع المتعددة من أجل تطويع عملية التجارة وإكسابها طابع من المرونة وتوفير كافة إحتياجات المتسوقين.

وفرالمتجر خدمات الشحن والتوصيل إلى جميع أنحاء العالم والمدهش منحه تلك الخدمة في معظم الأحيان بصورة مجانية من دون أن يثقل على عاتق المتسوق بدفع رسوم إضافية.

لدى متجر باث اند بودي وركس فريق خدمة عملاء من أمهر الكوادر البشرية يعمل على قدم وساق طيله الأربع وعشرون ساعة وعلى مدار أيام الأسبوع من أجل الرد الفوري على المتسوقين والغجابة على استفساراتهم وحل ما يواجهم من مشكلات في غضون دقائق معدودة.

زود المتجر بنظام أمني متكامل فلا داعي للقلق بشأن المعلومات والبيات الشخصية التي يقوم العميل بإدخلها أثناء حجز شحنته.

التسجيل على متجر بودي اند وركس

من أجل الاستفادة القصوى مما يقدمه المتجر من خصومات وتخفيضات ومنها أكواد باث اند بودي وركس وكوبونات خصم مجربة لابد من القيام بالتسجيل على الموقع لمواكبة كل ما هو جديد ومميز ويتم التسجيل باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لموقع باث اند بودي وركس bathandbodyworks

إذا كانت تلك التجربة هي الأولى للتسوق من الموقع قُم بالنقرعلى أيقونة إنشاء حساب الموجودة بأعلى الصفحة.

قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

إدخال كلمة السر ومن ثم التأشير على تسجيل الدخول.

قم بحفظ الحساب الخاص بك على الهاتف المحمول كي تتمكن من الدخول على المتجر ويصلك كافة المستجدات من الحين للآخر.

كيفية تفعيل كوبونات وأكواد خصم باث اند بودي وركس

يعتقد البعض أن عملية التسوق عبر الانترنت من العمليات الصعبة التي تتطلب فني مختص، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ تمامصا وخالي من الصحة، حيث تتسم عملية تفعيل أكواد وكوبونات الخصم بالسهولة الشديدة، فقط اتبع الخطوات التالية:

عليك التوجه إلى موقع كوبون زاد ومطالعة ما به من كوبونات وأكواد خصم تخص متجر باث اند بودي وركس.

اختر كوبون الخصم الذي يتوافق مع مطلباتك.

بمجرد التأشير على كوبون الخصم المجرب والفعال، سوف تنتقل إلى صفحة أخرى بها مربع حواري وبه كلمة انسخ الكود.

قم بالتأشير على انسخ الكود سوف يتم نقلك مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للمتجر قم بانتقاء ما يحلو لك من منتجات وضمها إلى سلة التسوق.

بمجرد الانتهاء من عملية التسوق قم بلصق الرمز المنسوخ مسبقًا.

من ثم توجه إلى فريق خدمة العملاء لإدخال البيانات الخاصة بوسيلة الدفع وواجهة الاستلام لتأخد شحنتك طريقها للوصول إليك.

أقسام متجر باث اند بودي وركس

حرص القائمين على متجر باث اند بودي وركس أن يضم العديد من الأقسام المتنوعة كي يكون مُلم بكافة احتياجات المتسوق ومنها ما يلي:

قسم العطور: من أكثر الأقسام رواجًا ومبيعًا نظرًا لاحتوائه على عدد هائل من المعروضات يصا إلى 250 نوع مختلف تابع لكبرى العلامات العالمية.

قسم العناية بالجسم: يضم هذا القسم عدد هائل من المعروضات التي أثبتت فاعليتها في العناية بالبشرة والجسم وينصح باستخدامها من قبل كبار المتخصصين، لذا لا تدع فرصة التسوق تفوتك واحصل على أفضل المنتجات بأسعار غير مسبوقة.

قسم صابون اليد: يحتوى على أنواع متعددة من صابون اليد والمعقمات الآمنة والتي تقضي على الجراثيم والفيروسات بنسبة 100%.

قسم الهدايا: من الأقسام الرائعة جدًا والتي تطرح مجموعة من الهدايا المقترحة بحسب الغرض سواء هدايا أعياد ميلاد أو مناسبات أُخرى.

قسم أفضل العروض: من الأقسام التي يتم تحديثها بصورة دورية ومستمرة حيث يضاف إليها أحدث العروض والخصومات عليك تصفحها أولًا لاغتنام فرص الحصول على منتجين بسعر منتج واحد.

خدمات متجر باث اند بودي وركس

قدم متجر باث اند بودي للمتسوقين حزمة متكاملة من الخدمات التي ترفع من شأن العملية التسوقية وتتمثل الخدمات فيما يلي:

خدمات الشحن والتوصيل

وفر المتجر منظومة شحن وتوصيل متكاملة وآمنة وسريعة وبالرغم من تلك المزايا إلا أنها تقدم بشكل مجاني في حال توفر الشرط المبرم ألا وهو تخطي القيمة الإجمالية لمبلغ 399 جنيه مصري أو ما يعادله من العملات الأخرى.

خدمات الاستبدال والاسترجاع

قدم المتجر لعملائه مجموعة من سياسات الاستبدال والاسترجاع الآمن حيث يتمكن المتسوق من استبدال المنتج أو ارجاعه في فترة أقصاها 15 يوم من تاريخ الاستلام ولكن بشرط سلامة المنتج وعدم استخدامه واحتفاظه بحالة استلامه، ويتم استرجاع الأموال المدفوعة في أسرع وقت ممكن بنفس طريقة الدفع.

التواصل مع متجر باث اند بوددي وركس

وفر المتجر العديد من سبل التواصل من أجل أن يكون بجانب المتسوق طيلة الوقت فبجانب التطبيق الإلكتروني السريع والآمن الذي تم إطلاقه مؤخرًا فهو يناسب مختلف أنواع الهواتف المحمولة ويتم تحميله من الآب ستور أو جوجل بلاي، وفر الوسائل التالية: