تعرف على أسعار Citroën ستروين 2020 في مصر

شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، بعد اجتياح جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، والتي أدت إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.

ولذلك تحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية بعد معاودة النشاط مرة أخرى، عمل بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.

وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.

ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات، وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار سيارات سيتروين لسنة 2020 و2021.

سيتروين سي اليزيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2020 1600 CC 219,900 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2021 1600 CC 227,900 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2020 1600 CC 249,900 جنيه

- أوتوماتيك / EXCLUSIVE PLUS 2021 1600 CC 257,900 جنيه

سيتروين C3 اير كروس

- أوتوماتيك / LIVE 2020 1200 CC 279,900 جنيه

- أوتوماتيك / LIVE 2021 1200 CC تربو 294,900 جنيه

- أوتوماتيك / FEEL 2020 1200 CC 309,900 جنيه

- أوتوماتيك / FEEL 2021 1200 CC تربو 324,900 جنيه

- أوتوماتيك / SHINE 2020 1200 CC 349,900 جنيه

- أوتوماتيك / SHINE 2021 1200 CC تربو 364,900 جنيه

سيتروين جراند سى 4 سبايستورَر

- أوتوماتيك / P1 2020 1600 CC 399,900 جنيه

- أوتوماتيك / P2 2020 1600 CC 414,900 جنيه

- أوتوماتيك / P3 2020 1600 CC 419,900 جنيه

سيتروين C5 اير كروس

- أوتوماتيك / LIVE 2020 1600 CC 404,000 جنيه

- أوتوماتيك / FEEL 2020 1600 CC 464,000 جنيه

- أوتوماتيك / SHINE 2020 1600 CC 519,000 جنيه