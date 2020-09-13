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عمر شويل - جدة شكل أغلفة ألعاب PS4 التي يمكن ترقيتها إلى الجيل PS5 الجديد، تتيح شركة سوني لألعاب التسلية التفاعلية إمكانية ترقية الألعاب الخاصة ببلايستيشن 4 PS4 بشكل مجاني لتلائم الجيل الجديد من البلايستيشن 5 PS5، وتعتمد الترقية على سماح المطور بذلك من عدمه، ويستطيع المستهلك التفريق بين الألعاب التي تدعم الترقية والألعاب التي لا تدعم من خلال الملصق التوضيحي الذي سوف يتم وضعه على أغلفة الألعاب التي تقبل الترقية إلى الجيل الجديد.

موعد إطلاق البلايستيشن 5 PS5

حتى وقتنا الحالي لم يتم الإعلان من قبل شركة سوني عن موعد رسمي لإطلاق جهازها الجديد PS5 على الرغم من تأكيد عدد من المصادر مثل VGC على وصول الجهاز للأسواق خلال شهر نوفمبر المقبل، ومن الممكن أن يختلف موعد صدور الجهاز من منطقة إلى أخرى مثل بريطانيا والتي كان من المتوقع ظهور الجهاز الجديد بها في موسم العطلات في 2020، ومن المحتمل أن يتم صدوره في أواخر العام الجاري.

سعر جهاز البلايستيشن الجيل الخامس

على غرار موعد الصدور لم يتم الإعلان أيضًا من شركة سوني عن السعر الذي سيتم تقديمه للمستهلك، وتشير بعض التقارير بخصوص هذا الصدد أن شركة سوني تخطط لإنتاج عدد كبير من أجهزة PS5 يبلغ نحو 9 أو 10 مليون جهاز قبل إغلاق السنة المالية في شهر مارس 2021.

محتويات جهاز PS5 الجديد

من المقرر أن تحتوي علبة الجهاز على الجهاز نفسه، وقاعدة الجهاز، وسلك التوصيل الكهربائي، و2 كيبل أحدهما من نوع HDMI، والآخر من نوع USB، وأداة التحكم DualSense، ولعبة Astro’s Playroom، وسعة تخزينية 825GB، بالإضافة إلى كتيب التعليمات.