أسعار ومواصفات هيونداي ألنترا CN7 الجيل الجديدة

أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر، عن إطلاق سيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2021 الجديدة.

وأوضحت الشركة أن الجيل الجديد من هيونداي النترا منحت مظهراً رياضياً، بالإضافة إلى الآداء القوي والتكنولوجيا العالية لتعطي مفهوماً جديداً للقيادة الرشيقة والثبات على الطريق في فئة السيدان.

منحت السيارة هيونداي النترا CN7 العديد من الإمكانيات والمميزات التي تميزها بهوية خاصة بها وتدفعها لإحداث ضجة بالسوق المصري وتؤهلها لمنافسة السيارات في فئتها.

توجهت هيونداي في تصميمها لهذه السيارة إلى الطابع الرياضي فجاءت السيارة بتصميم الكوبيه الرياضي المعروف لكن مع الاحتفاظ بالـ 4 أبواب. كما يعتمد تصميم السيارة الجديدة على الأشكال والأنماط الهندسية التي تخلق حساً جمالياً مميزاً. إلى جانب وجود إضاءة داخلية 64 لون، وحساس إضاءة أوتوماتيك، وحساس مطر أوتوماتيك، وشاحن لا سلكي للهاتف المحمول وفتحة سقف كهربائية.

دعمت هيونداي النترا CN7 موديل 2021 بباقة من أعلى مستويات الأمان، حيث تم تزويدها بعدة أنظمة تكتشف المخاطر بشكل استباقي، وتحذر السائق في حالة مخاطر الاصطدام. بالإضافة الي ذلك، تتميز السيارة بوجود وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ووسائد هوائية جانبية. كما يوجد بالسيارة نظام لمراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة الى مكابح مضادة للانغلاق، توزيع قوة المكابح إلكترونياً، نظام الاتزان الالكتروني، برنامج التوازن عند المرتفعات، مكابح يد كهربائية مع العديد من الكماليات ووسائل الراحة وأنظمة الترفيه، التي توفر متعة القيادة، مثل: وجود مفتاح ذكي، وإمكانية إدارة المحرك عن بعد، وإمكانية اختيار نوعية القيادة فضلا عن وجود مثبت سرعة.

جدير بالذكر أن شركة جي بي غبور أوتو توفر أعلى مستوى من خدمات البيع والصيانة وقطع الغيار ما بعد البيع. فان الشركة تمتلك أكبر شبكة متكاملة من صالات العرض، ومراكز الصيانة، ومنافذ بيع قطع الغيار، وجميعهم تم توزيعهم بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الجمهورية. علاوة على أنها أول شركة سيارات في مصر تقوم بتوفير خدمة شراء، وحجز السيارات عبر الموقع الالكتروني. جاء ذلك بهدف تسهيل وتيسير الحصول على جميع سيارات الشركة المتميزة، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تكريس مفاهيم الشمول المالي تنفيذاً لرؤية مصر 2030، وتماشياً مع التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم.

طرحت جي بي غبور هيونداي النترا CN7 من تسعة فئات بسعر يبدأ من 315 ألف جنيه والفئة الأعلى بـ 490 ألف جنيه مصري.